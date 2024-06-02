02 июня 2024, 22:09

Несколько улиц в Калининграде подтопило из-за сильного ливня

РИА «Новости»
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Сильный ливень обрушился на Калининград и затопил нескольких улиц. Движение транспорта оказалось затруднено, сообщило местное издание Калининград.Ru.

Очевидцы сообщили газете, что ливневки не справляются с потоком воды. Из-за дождя под воду ушли Московский и Ленинский проспекты, улицы Гагарина, Черняховского, Пролетарская и другие. Движение троллейбусов и трамваев по этим улицам заблокировано.

Подтопления спровоцировали огромные пробки по всему городу. По сообщениям синоптиков, осадки прекратятся только к концу дня.

На следующей неделе погода изменится в Московском регионе, 30-градусная жара спадет. Ежедневные ливни с грозами «не позволят атмосфере накаляться докрасна», пообещали синоптики.

Пробки Погода Калининград
02 июня 2024, 18:51
«Приплавился к щитку». В Кузбассе школьник обгорел, забравшись на трансформаторную будку
Pixabay
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Кузбасский школьник забрался на трансформаторную будку в поселке Тисуль. В результате мальчик попал больницу с ожогами, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Трансформаторная будка находилась на рынке. По информации сайта Prokuzbass.ru , спасатели оперативно сняли мальчика с будки. На опубликованных кадрах видно, как мужчина тушит головным убором загоревшуюся одежду мальчика.

«Восьмилетний мальчик приплавился к щитку и загорелся в поселке городского типа Тисуль», - указали в издании.

СК по региону организовал доследственную проверку по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее три ребенка получили травмы из-за сломавшегося аттракциона в парке Поддубного в Ейске. Детей сильно ударил вышедший из строя фиксатор, в результате одна из девочек получила перелом грудной клетки.

Дети Больницы Школьники
02 июня 2024, 17:51
Авария на ЛЭП обесточила Южную Осетию
РИА «Новости»
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Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за аварии на на линии электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что неполадки на ЛЭП произошли в Дзауском районе. Это привело к обесточиванию всей Южной Осетии.

Специалисты ГУП «Энергоресурс» выехали на место ЧП. Другие подробности уточняются. Причины аварии установят энергетики.

На днях во Владивостоке тысячи местных жителей остались без света. На фидерах трансформаторной подстанции «Загородная» произошла авария, в результате которой как минимум на 10 улицах пропало электричество. Прокуратура Приморского края организовала проверку после случившегося.

Электричество Южная Осетия
02 июня 2024, 17:49
Пожар на лодочной станции под Тверью полностью ликвидировали
Пресс-служба МЧС
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Спасатели полностью ликвидировали пожар на лодочной станции в Тверской области. Об этом информировала пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что специалисты установят причину возгорания.

Лодочная станция вспыхнула в Кимрском муниципальном округе на площади 500 квадратных метров. Фото появились в Сети. В распоряжение 360.ru также поступило видео с места происшествия. В тушении задействовали вертолет Ка-32 МЧС с водосливным устройством.

Около 14:15 стало известно о локализации огня и ликвидации открытого горения. Очевидица рассказала , что сгорело «три ряда построек». По ее словам, местные жители пытались тушить пожар еще до прибытия спасателей.

Спасатели Пожары МЧС РФ
02 июня 2024, 17:23
Выпавшая из окна на востоке Москвы девочка умерла в больнице
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В московской больнице умерла трехлетняя девочка, которая несколько часов назад выпала из окна девятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Его расследование проконтролируют сотрудники прокуратуры.

Несчастный случай произошел 2 июня на улице Реутовской. Трехлетняя девочка облокотилась на москитную сетку, но та не выдержала нагрузки. В итоге ребенок выпал вместе с конструкцией из окна квартиры Пострадавшую сразу же забрали в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, она умерла.

Дети Врачи Москва

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