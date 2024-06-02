Несколько улиц в Калининграде подтопило из-за сильного ливня

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Очевидцы сообщили газете, что ливневки не справляются с потоком воды. Из-за дождя под воду ушли Московский и Ленинский проспекты, улицы Гагарина, Черняховского, Пролетарская и другие. Движение троллейбусов и трамваев по этим улицам заблокировано.

Подтопления спровоцировали огромные пробки по всему городу. По сообщениям синоптиков, осадки прекратятся только к концу дня.

На следующей неделе погода изменится в Московском регионе, 30-градусная жара спадет. Ежедневные ливни с грозами «не позволят атмосфере накаляться докрасна», пообещали синоптики.