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По данным канала, прошлой ночью неизвестные взломали аккумуляторный и релейный шкафы около станции Фаянсовая в Кирове. Один шкаф облили воспламеняющейся жидкостью и затем подожгли. Второй ящик после вскрытия решили не трогать.

Релейный шкаф полностью выгорел. Несколько поездов пришлось задержать на 10 минут.

Правоохранительные органы считают, что кто-то попытался совершить диверсию. За такое преступление можно получить до 20 лет исправительной колонии. Полиция сейчас разыскивает поджигателей.

Это уже не первый случай, когда неизвестные пытаются устроить диверсию на железной дороге. Ж/д Оборудование в сентябре этого года хотели вывести из строя в Брянской области. Однако неполадки быстро удалось устранить.