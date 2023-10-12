Несколько поездов задержали в Калужской области из-за поджога ж/д оборудования — СМИ
Некто поджог железнодорожное оборудование в Калужской области. Из-за случившегося пришлось задержать несколько поездов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, прошлой ночью неизвестные взломали аккумуляторный и релейный шкафы около станции Фаянсовая в Кирове. Один шкаф облили воспламеняющейся жидкостью и затем подожгли. Второй ящик после вскрытия решили не трогать.
Релейный шкаф полностью выгорел. Несколько поездов пришлось задержать на 10 минут.
Правоохранительные органы считают, что кто-то попытался совершить диверсию. За такое преступление можно получить до 20 лет исправительной колонии. Полиция сейчас разыскивает поджигателей.
Это уже не первый случай, когда неизвестные пытаются устроить диверсию на железной дороге. Ж/д Оборудование в сентябре этого года хотели вывести из строя в Брянской области. Однако неполадки быстро удалось устранить.