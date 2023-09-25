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По информации СМИ, партии смартфонов пропали из сумок двух пассажиров, которые привезли их из-за границы для перепродажи.

Один из пострадавших при перелете из Дубая потерял восемь из 15 смартфонов. По его оценке, ущерб составил около 1,5 миллиона рублей.

Кроме этого, еще один пассажир, прибывший из ОАЭ, остался без четырех iPhone 15 Pro Max на 256 гигабайт. Пропажу оценили примерно в 700 тысяч рублей.

Виновных в краже начали искать сотрудники полиции.

Ранее стало известно о том, что компания Apple добавила голограммы на коробки с новыми iPhone 15. Секретные метки можно увидеть под ультрафиолетовым светом.

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