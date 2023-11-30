Несколько машин столкнулось на внутренней стороне ТТК в Москве

Десятилетний мальчик избил первоклассника рядом со школой в Долинске. Родители пострадавшего рассказали «360», что это была не первая стычка между детьми — старший ребенок летом душил их сына. Как утверждают отец и мать, конфликт произошел на территории школы.

Мама семилетнего школьника рассказала - когда ребенок лежал избитый, мимо проходил один из учителей и даже не попытался предложить помощь. Сейчас мальчик чувствует себя нормально, но морально подавлен. В ситуации разбираются прокуратура и Следственный комитет.

«Мы прошли судебно-медицинскую экспертизу. Факт, что ребенок получил телесные повреждения, подтвержден. Ждем заключения от правоохранительных органов», - сообщила Ксения.

По ее словам, избиение сына произошло по факту на территории школы - на одной из площадок, которая обнесена забором и примыкает к учебному заведению. Стычка между детьми произошла еще в школьном гардеробе. Десятилетний мальчик начал задирать сына Ксении, произошла словесная перепалка, а после драка.

Отец пострадавшего Алексей поделился, что был с сыном у следователя. Вместе с психологом у мальчика спрашивали, что произошло.

«Что по сегодняшней картине ясно: инцидент все-таки произошел в школе. Тот мальчик, он расправил плечи, прошел и моего ребенка <…> толкнул. Были слова такие: „Ты че, широкий что ли?“. Все, мой ребенок промолчал», - поделился собеседник «360».

Равнодушие учителей Затем сын Алексея вышел с другом на детскую площадку, которая, по документам, не принадлежит школе. При этом на ней часто проводят школьные линейки и другие мероприятия, отметил папа мальчика.

«Ребенок с другом разговаривал. Этот мальчик полез к моему в портфель, что-то хотел достать. Мой ребенок опять попытался сгладить этот инцидент», - подчеркнул Алексей.

Сын в какой-то момент побежал, но ему поставили подножку, и он рухнул плашмя на асфальт с высоты собственного роста. Обидчик подбежал и начал избивать семилетнего школьника руками и ногами, а потом ушел. Мужчина добавил, что у его ребенка проблемы с желудком: периодически необходимо соблюдать строгую диету, иногда начинаются острые боли. В тот раз их спровоцировало падение.

«Ребенок остался на улице один. Проходившие мимо были безучастны. У ребенка все заболело, началась сильная истерика. Мы вызвали скорую, но они сначала отказывались ехать, говоря, что не могут без родителей госпитализировать ребенка», - рассказал он.

Родители объяснили, что работают в Сахалине, поэтому быстро приехать не могли. Врачи все же забрали мальчика в больницу, там он немного успокоился.

«Почему-то, хотя и видеокамеры стоят, никто ничего не увидел. Кто-то из учителей мимо проходил. Не обратили внимания, не подошли, семилетний ребенок остался один. Позвонил в слезах», - добавила мать школьника.

Затяжной конфликт Она рассказала, что первый конфликт между ее сыном и обидчиком произошел еще летом.

«Ребенок ходил в лагерь, после садика в школу, и вот этот ребятенок, который сейчас и сделал это (избил мальчика - прим. ред.), изначально моего ребенка душил. Школа полностью отрицала этот факт», - заявила Ксения.

После установили, что случай действительно был, и школьника буквально спасли. Алексей добавил, что семья обратилась к психологу. Специалист также заметил, что при разговоре ребенок сильно переживает, вспоминая, как его били и душили.

Ксения рассказала, что семья общалась с родителями обидчика всего дважды. Первый раз - когда обратились в отделение по делам несовершеннолетних, мать десятилетнего мальчика слезно просила их простить сына.

«Мама плакала и говорила, что мой ребенок не может [такого сделать]. Если мог, то простите», - заметила Ксения.

Но после, на совещании в школе, у нее была совершенно другая реакция. Женщина начала заявлять, что требует доказательств и не верит, что ее мальчик напал на первоклассника.

Долинская городская прокуратура начала проверку по факту избиения первоклассника в школе Долинска. При этом глава городского округа Александр Тугарев назвал информацию об избиении первоклассника противоречивой и заявил, что медпомощь ему не потребовалась.