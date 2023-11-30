30 ноября 2023, 12:16

Несколько машин столкнулось на внутренней стороне ТТК в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) при выезде из Лефортовского тоннеля в Москве столкнулось несколько машин. По предварительным данным, пострадавших нет, передал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение осуществляется по двум полосам из пяти - рекомендуем объезжать данный участок», - написали в СМИ.

На место прибыли сотрудники экстренных служб города. По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстоятельства ДТП выясняются. Движение в тоннеле затруднено.

Днем ранее Лефортовский тоннель заволокло паром. Стена белого дыма перекрыла проезд восьми автомобилям, рядом ходили растерянные водители. Кадры произошедшего разошлись по Сети.

ДТП Москва 2023 Дептранс Москвы
30 ноября 2023, 14:45
Труп мужчины достали из пруда в районе Южное Бутово
РИА «Новости»
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Утопленника достали из пруда в московском районе Южное Бутово. Об этом сообщил источник «360».

По данным источника, водолазы вытащили из водоема вблизи дома № 3 на Дачной улице тело мужчины. На место также выезжали медики.

К специалистам обратился житель столицы, чтобы найти в пруду своего брата. Возможно, найденный в пруду человек оказался его родственником.

О мотивах, которые заставили мужчину оказаться в воде, информации не поступало.

Несколько дней назад труп мужчины в водоеме заметили в деревне Крекшино в Новой Москве. Добровольческую группу вызвала родственница пропавшего мужчины. Его тело нашли подо льдом реки Алешинки.

Москва 2023
30 ноября 2023, 13:31
Учителя прошли мимо. Мальчик жестоко избил первоклассника у школы в Долинске
Unsplash
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Десятилетний мальчик избил первоклассника рядом со школой в Долинске. Родители пострадавшего рассказали «360», что это была не первая стычка между детьми — старший ребенок летом душил их сына. Как утверждают отец и мать, конфликт произошел на территории школы.

Мама семилетнего школьника рассказала - когда ребенок лежал избитый, мимо проходил один из учителей и даже не попытался предложить помощь. Сейчас мальчик чувствует себя нормально, но морально подавлен. В ситуации разбираются прокуратура и Следственный комитет.

«Мы прошли судебно-медицинскую экспертизу. Факт, что ребенок получил телесные повреждения, подтвержден. Ждем заключения от правоохранительных органов», - сообщила Ксения.

По ее словам, избиение сына произошло по факту на территории школы - на одной из площадок, которая обнесена забором и примыкает к учебному заведению. Стычка между детьми произошла еще в школьном гардеробе. Десятилетний мальчик начал задирать сына Ксении, произошла словесная перепалка, а после драка.

Отец пострадавшего Алексей поделился, что был с сыном у следователя. Вместе с психологом у мальчика спрашивали, что произошло.

«Что по сегодняшней картине ясно: инцидент все-таки произошел в школе. Тот мальчик, он расправил плечи, прошел и моего ребенка <…> толкнул. Были слова такие: „Ты че, широкий что ли?“. Все, мой ребенок промолчал», - поделился собеседник «360».

Равнодушие учителей Затем сын Алексея вышел с другом на детскую площадку, которая, по документам, не принадлежит школе. При этом на ней часто проводят школьные линейки и другие мероприятия, отметил папа мальчика.

«Ребенок с другом разговаривал. Этот мальчик полез к моему в портфель, что-то хотел достать. Мой ребенок опять попытался сгладить этот инцидент», - подчеркнул Алексей.

Сын в какой-то момент побежал, но ему поставили подножку, и он рухнул плашмя на асфальт с высоты собственного роста. Обидчик подбежал и начал избивать семилетнего школьника руками и ногами, а потом ушел. Мужчина добавил, что у его ребенка проблемы с желудком: периодически необходимо соблюдать строгую диету, иногда начинаются острые боли. В тот раз их спровоцировало падение.

«Ребенок остался на улице один. Проходившие мимо были безучастны. У ребенка все заболело, началась сильная истерика. Мы вызвали скорую, но они сначала отказывались ехать, говоря, что не могут без родителей госпитализировать ребенка», - рассказал он.

Родители объяснили, что работают в Сахалине, поэтому быстро приехать не могли. Врачи все же забрали мальчика в больницу, там он немного успокоился.

«Почему-то, хотя и видеокамеры стоят, никто ничего не увидел. Кто-то из учителей мимо проходил. Не обратили внимания, не подошли, семилетний ребенок остался один. Позвонил в слезах», - добавила мать школьника.

Затяжной конфликт Она рассказала, что первый конфликт между ее сыном и обидчиком произошел еще летом.

«Ребенок ходил в лагерь, после садика в школу, и вот этот ребятенок, который сейчас и сделал это (избил мальчика - прим. ред.), изначально моего ребенка душил. Школа полностью отрицала этот факт», - заявила Ксения.

После установили, что случай действительно был, и школьника буквально спасли. Алексей добавил, что семья обратилась к психологу. Специалист также заметил, что при разговоре ребенок сильно переживает, вспоминая, как его били и душили.

Ксения рассказала, что семья общалась с родителями обидчика всего дважды. Первый раз - когда обратились в отделение по делам несовершеннолетних, мать десятилетнего мальчика слезно просила их простить сына.

«Мама плакала и говорила, что мой ребенок не может [такого сделать]. Если мог, то простите», - заметила Ксения.

Но после, на совещании в школе, у нее была совершенно другая реакция. Женщина начала заявлять, что требует доказательств и не верит, что ее мальчик напал на первоклассника.

Долинская городская прокуратура начала проверку по факту избиения первоклассника в школе Долинска. При этом глава городского округа Александр Тугарев назвал информацию об избиении первоклассника противоречивой и заявил, что медпомощь ему не потребовалась.

Дети Прокуратура РФ Школы Школьники Следственный комитет России
30 ноября 2023, 11:34
Утечка реагентов произошла на станции водоочистки в Волгограде
РИА «Новости»
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На станции водоочистки в Тракторозаводском районе из-за поломки водозапорной арматуры произошла утечка реагентов. Никто не пострадал, авария не сказалась на качестве и подаче воды, сообщила городская администрация Волгограда.

«Утром на водоочистных сооружениях Тракторозаводского района был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. <…> Угроза для персонала предприятия и для жителей <…> отсутствует», - заявила пресс-служба.

Никто из работников не пострадал. К месту аварии вызвали экстренные службы, в том числе службу спасения. Запорную арматуру восстановили, неполадку устранили. Специалисты провели замеры - превышений концентрации вредных веществ не обнаружили. Администрация Волгограда заверила, что станция работает в штатном режиме.

Жители Волгограда жаловались на сильный запах хлора, сообщил V1.RU. Аварийные работы вели у водоочистных сооружений «Северные» на границе Тракторозаводского и Краснооктябрьского районов.

Крупная утечка хлора произошла в 2021 году в Ижевске. МЧС объявляло эвакуацию одного из микрорайонов.

ЖКХ
30 ноября 2023, 11:08
Оскорбления бойца СВО в соцсетях стали основанием для проверки в МВД
РИА «Новости»
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Сотрудники МВД в Псковской области начали проверку по факту оскорблений в соцсетях в адрес 22-летнего бойца СВО, кавалера Ордена Мужества Андрея Ползохновского. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Все началось с того, что Госавтоинспекция привлекла ряд автовладельцев, живших в одной из многоэтажек, за регулярную вечернюю парковку у знака «Парковка для инвалидов». Хозяева машин не только не соблюдали ПДД, но создавали неудобства для лишившегося ноги в бою участника спецоперации. Автомобили поместили на специализированную стоянку. После этого в адрес бойца стали поступать оскорбления, также размещались посты с дискредитацией ВС России.

Управление МВД России по Псковской области возбудило административное расследование в рамках административных статей об оскорблении (5.61 КоАП РФ) и дискредитации ВС РФ (20.3.3 КоАП РФ). Нарушителей установили. После того как их опросят и придут результаты лингвистической экспертизы их высказываний, материалы передадут в суд.

МВД РФ Соцсети

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