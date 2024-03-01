01 марта 2024, 08:29

Несколько машин столкнулись на Новорязанском шоссе в Москве

РИА «Новости»
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На Новорязанском шоссе недалеко от съезда с Волгоградского проспекта на МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Подробности произошедшего уточняются. На месте ЧП работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии.

Движение в районе происшествия затруднено, поэтому водителям рекомендовали выбирать пути объезда. Информации о числе пострадавших пока не поступала. О разливе топлива также ничего неизвестно.

Ранее легковой автомобиль врезался в такси в Москве. Выяснилось, что свидетелями аварии стала бригада спасателей, которая возвращалась с выезда. Бригады скорой помощи забрали в больницу двух пострадавших.

ДТП Машины Водители Москва
01 марта 2024, 08:33
Последствия пожара в парке Горького в Москве сняли на видео
Телеканал «360»
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Крупный пожар произошел минувшей ночью в парке Горького в Москве. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «360».

Возгорание возникло в одном из пяти деревянных павильонов возле причала. В постройке было расположено кафе, уточнял ранее источник «360».

По его информации, огонь успел охватить 200 квадратных метров. Существовала угроза перехода на соседний павильон. В 04:10 возгорание локализовали, а в 04:29 полностью ликвидировали. В результате ЧП никто не пострадал.

Все обстоятельства и причины случившегося уточняются.

Пожары Москва
01 марта 2024, 07:33
Смотритель маяка Курбатова в метель пропал на Курилах
РИА «Новости»
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Спасатели 1 марта начали поиски смотрителя маяка Курбатова на острове Шумшу (Курилы), который отправился к маяку «Чибуйный» из-за поломки генератора. В дороге мужчину застала непогода, он перестал выходить на связь и пропал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Расстояние между двумя маяками составляет 35 километров, которые он преодолел за один день. Оказалось, что мужчина все-таки добрался до дальнего объекта. Оттуда его эвакуировали в Северо-Курильск.

Медики оказали смотрителю первую помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает. В последние дни февраля на Курилах бушевал циклон, сопровождавшийся метелью и сильным ветром. В регионе действовало экстренное предупреждение.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли на Сахалине более 80 рыбаков, которых унесло на льдине в Охотское море.

Спасатели Россия Мужчины Курильские острова
01 марта 2024, 07:06
Деревянное кафе сгорело в парке Горького
РИА «Новости»
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В центре Москвы в парке Горького загорелся деревянный павильон. Огонь потушили, никто не пострадал, сообщил источник «360».

Очевидец позвонил в экстренные службы около трех часов ночи и сообщил о возгорании в кафе напротив катка. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения выяснили, что загорелся один из пяти стоявших в ряд деревянных павильонов. Огонь охватил здание полностью на площади 200 квадратных метров. Существовала угроза перехода на соседнюю постройку.

В 04:10 возгорание локализовали, в 04:29 ликвидировали, начали разбор и проливку. Конструкция, по словам источника, деформировалась, поэтому спасатели работали с особой осторожностью. По предварительной информации, никто не пострадал.

В ту же ночь произошло возгорание в корпусе Зачатьевского женского монастыря. Огонь потушили.

Пожары Парки Москва
01 марта 2024, 04:49
В Москве загорелся деревянный павильон в парке Горького
РИА «Новости»
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В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького загорелся деревянный павильон. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

«Информации о пострадавших не поступало», - уточнило ведомство.

Сообщение о возгорании в парке поступило в оперативную дежурную смену в 03:10. В настоящее время пожар локализовали.

Ранее московским пожарным пришлось тушить возгорание в подвале корпуса Зачатьевского ставропигиального женского монастыря , который находится на реконструкции. Пожар тоже оперативно потушили, никто не пострадал.

Днем ранее загорелись склады в Раменском городском округе. Информация о пострадавших не поступала, а вот металлокаркасные здания частично обрушились. Здесь работали 74 специалиста и 29 единиц техники.

Пожары МЧС РФ Москва

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