26 марта 2024, 10:59

Несколько машин рухнули в воду при обрушении моста в Балтиморе

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Фрагмент моста Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско в американском городе Балтимор частично обрушился после столкновения с сухогрузом. Об этом сообщила радиостанция WTOP.

По информации источника, в результате ЧП несколько автомобилей рухнули с моста в воду.

«Часть моста загорелась после того, как в него врезалось больше судно и загорелось, а затем затонуло», - заявили на радиостанции.

На место ЧП выдвинулись экстренные службы. Мэр города Брендон Скотт сообщил в социальной сети X , что ему доложили о ситуации.

«Мне известно о происшествии на мосту, направляюсь на место. Нахожусь в контакте со всеми ответственными лицами», - отметил он.

Власти Балтимора уточнили, что на мосту движение перекрыли в обоих направлениях. Точное число пострадавших неизвестно, но оно может оказаться «значительным». Мост Фрэнсиса Скотта Ки является частью межштатной автомагистрали 695 и пересекает реку Патапско в гавани Балтимора.

В июне 2023 года вагоны поезда с опасными веществами упали в реку в штате Монтана в США.

США
26 марта 2024, 11:00
СК назвал причину аварийной посадки Boeing 737 в Чите
РИА «Новости»
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Обстоятельства аварийной посадки в Чите самолета, летевшего из Красноярска в Благовещенск, начали выяснять следователи. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУ СК России.

В ведомстве уточнили, что самолет совершил аварийную посадку в Чите из-за технической неисправности.

«Посадка самолета прошла благополучно. Пострадавших нет. Причины технической неисправности устанавливаются», - подчеркнули в пресс-службе.

После случившегося начали доследственную проверку по признакам преступления по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

На место происшествия выехали следователи. По результатам проверки примут процессуальное решение.

По данным РИА «Новости» , аварийную посадку совершил Boeing 737 авиакомпании «Россия». На борту воздушного судна находились 172 пассажира.

Авиация СК РФ
26 марта 2024, 09:27
Boeing-737 со 172 пассажирами совершил аварийную посадку в Чите
РИА «Новости»
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Boeing 737, следовавший из Красноярска в Благовещенск, совершил аварийную посадку в Чите. Она прошла благополучно, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По словам источника агентства, на борту самолета находятся 172 пассажира. Предварительно, никто не пострадал, добавил он.

По данным онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании «Россия» должен был приземлиться в пункте назначения в 14:45 по местному времени (08:45 по московскому времени).

Газета «Известия» ранее сообщила, что причиной аварийной посадки могли стать технические причины. Официально данные об этом пока не подтверждены.

Авиация
26 марта 2024, 09:06
Крупный пожар произошел на ферме в Псковской области
РИА «Новости»
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В деревне Исаково Псковской области ранним утром произошел пожар на территории свиноводческого комплекса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Огонь охватил два здания, площадь его распространения составила порядка 6 300 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели не позволили пламени перейти на соседние здания. В работах по тушению задействовали девять единиц техники и 25 специалистов.

В 08:01 по московскому времени ведомство сообщило о ликвидации открытого горения в комплексе. Сейчас спасатели проводят разборку и проливку конструкций. Сведения о пострадавших не поступали, причина ЧП на данный момент неизвестна.

В декабре деревянное строение свинофермы на площади 100 «квадратов» загорелось в Курганской области , спасатели помогли выбраться из огня 100 свиньям, но еще 25 животных погибли в огне.

Спасатели Пожары МЧС РФ
26 марта 2024, 08:08
Водитель иномарки перепутал педали и протаранил дверь в подъезд в Новосибирске
РИА «Новости»
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В Новосибирске мужчина, выезжая с парковки, перепутал педали, задним ходом врезался в дверь подъезда и зажал пенсионерку. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал «112».

Авария произошла во дворе многоэтажного дома на улице Ватутина. Когда пожилая семейная пара выходила на улицу, с парковки напротив подъезда выезжала Toyota Highlander. Машина застряла в снегу и рвалась вперед, но потом резко сменила направление и на большой скорости сдала назад - прямиком в подъездную дверь.

Женщина вышла первой и приняла удар на себя. Иномарка прижала ее к смятой металлической двери подъезда. Супруг пенсионерки подошел к водительской двери и стал стучать по ней. Только тогда водитель отъехал вперед и деблокировал 68-летнюю пострадавшую.

По информации канала, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель заявил правоохранителям, что он перепутал педали.

В селе Каменка под Новосибирском на парковке многоквартирного дома устроили перестрелку. Криминалисты изъяли гильзы от травматического оружия.

ДТП

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