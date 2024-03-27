27 марта 2024, 07:46

Несколько летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

РИА «Новости»
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В Сочи установилась неблагоприятная погода, в отдельных районах ожидается дождь и усиление ветра до 16 метров в секунду. В связи с этим нескольким самолетам, летевшим на курорт, пришлось уйти на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани Сочи.

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, однако решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов, исходя из безопасности полета», - пояснили в аэропорту.

В воздушной гавани не уточнили, самолеты каких авиакомпаний не смогли совершить посадку в Сочи. В пресс-службе лишь добавили, что на земле работают все оперативные службы. В диспетчерской увеличили число операторов. Пассажирам порекомендовали следить за расписанием полетов по электронным и онлайн-табло.

Ранее летевший в Сочи самолет совершил вынужденную посадку в Махачкале.

Сочи Самолеты
27 марта 2024, 07:45
Грузовик и семь легковых машин столкнулись в Подмосковье
Телеканал «360»
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В Московской области произошло массовое ДТП с участием восьми машин, в том числе одного грузовика. Госпитализировали трех пострадавших, сообщил источник «360».

Столкновение случилось 26 марта около 22:30 на Симферопольском шоссе - участке трассы М-2 в сторону Подмосковья. Напротив Щербинского кладбища столкнулись семь легковых автомобилей и один грузовик. К месту ДТП вызвали экстренные службы.

Пострадали три человека. Скорая помощь увезла их до приезда спасателей.

В Новосибирске водитель кроссовера , выезжая с парковки во дворе, перепутал педали и задним ходом протаранил вход в подъезд. Машина не только смяла металлическую дверь, но и зажала 68-летнюю пенсионерку, которая вместе с мужем выходила на улицу. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подольск Грузовики ДТП Москва
27 марта 2024, 02:53
Погиб глава спасшей около сотни людей в Crocus City Hall организации
РИА «Новости»
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Основатель студенческой организации, участники которой спасли сотни людей во время теракта в Crocus City Hall, числится погибшим в списках МЧС. Документ опубликовали на сайте подмосковного главка МЧС.

В день теракта в Подмосковье двое участников организации вывели около сотни посетителей через запасные ходы на минус первом этаже. Подростки рассказали, что в тот день на смену вышли 105 сотрудников.

Уцелеть смогли все, кроме одного человека - основателя и управляющего их студенческой организации Андрея Сыропятова. После трагедии подростки обратились к СМИ за помощью в его поисках.

Имя Сыропятова появилось в обновленном списке с именами погибших от МЧС России 26 марта. Предварительный список погибших в ходе теракта в концертном зале Crocus City Hall увеличился до 120 человек. В ходе дальнейшей работы туда включат имена всех 139 погибших.

МЧС РФ Стрельба в Crocus City Hall
27 марта 2024, 01:14
Самолет вернулся во Внуково из-за танцев неадекватного пассажира
РИА «Новости»
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Авиалайнер компании Turkish Airlines, следовавший рейсом Москва — Стамбул, вернулся в аэропорт Внуково из-за диких танцев неадекватного пассажира на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, мужчина начал что-то выкрикивать на английском языке и пританцовывать в салоне. Пилоты решили вернуться в аэропорт из-за его выходок.

Неадеквата и его двух его спутниц вывели из самолета сотрудники полиции. Свидетели также рассказали, что дебошир вел себя вызывающе уже у стойки регистрации.

«Парень громко слушал музыку с телефона, кричал что-то нечленораздельное и вообще вел себя странно», - уточнили они.

Пассажиры рейса ждут вылета в Турцию уже более полутора часов, уточнил канал. По его данным, лайнер вскоре должен вылететь из Внуково.

Ранее рейс Мурманск - Москва задержали из-за шутки пассажира, заявившего, что у него в рюкзаке находится бомба. После проверки выяснилось, что ни в его сумке, ни на борту самолета взрывного устройства не было.

Авиалайнер компании Turkish Airlines, следовавший рейсом Москва - Стамбул, вернулся в аэропорт Внуково из-за диких танцев неадекватного пассажира на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Турция Самолеты Россия Аэропорт Внуково Стамбул
26 марта 2024, 23:04
Автора провокационных постов о теракте в Crocus City Hall арестовали
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Смольнинский суд принял решение об аресте петербуржца Николая Конашенко на 14 суток за мелкое хулиганство. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По данным канала, вечером 25 марта Конашенок попал в отделение полиции, куда его привезли с Мытнинской улицы. Мужчина вел себя «неадекватно, кричал, размахивал руками и выражался нецензурной бранью». Прохожие напугались дебошира и вызвали полицейских.

Ближайшие две недели Николай Конашенок проведет под арестом. Ранее петербуржец попал в поле зрения правоохранителей после провокационных высказываний о теракте в Crocus City Hall.

Также стало известно, что генеральный директор АНО «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге Роксана Шатуновская уволилась после постов ее супруга о теракте в Crocus City Hall. Позже Конашенок на фоне общественного резонанса извинился за свои слова.

Санкт-Петербург Суд Аресты Полиция

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