Несколько летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде, однако решение о посадке самолета или направлении на запасной аэродром принимаются командирами воздушных судов, исходя из безопасности полета», - пояснили в аэропорту.

В воздушной гавани не уточнили, самолеты каких авиакомпаний не смогли совершить посадку в Сочи. В пресс-службе лишь добавили, что на земле работают все оперативные службы. В диспетчерской увеличили число операторов. Пассажирам порекомендовали следить за расписанием полетов по электронным и онлайн-табло.

Ранее летевший в Сочи самолет совершил вынужденную посадку в Махачкале.