Несколько домашних собак погибли в Подольске от рук догхантера

У одной из пострадавших, Анастасии, пострадал щенок - метис лайки и хаски. После вечерней прогулки, придя домой, пес лег спать, а наутро хозяева заподозрили неладное, увидев, что он вялый и пассивный.

«Это не его поведение вообще. Поехали в ветклинику. У него уже был понос и много слюны. Там нам сказали: „Вы отравились, у вас уже начали отказывать почки“. Он был в очень плохом состоянии, и нам сказали: „Мы вам не можем дать какую-либо гарантию, что он выживет“», - рассказала женщина.

Щенка спасло крупное телосложение, ветеринар сумела его вылечить. В клинике владельцем собаки рассказали, что это уже не первый случай в районе за последнее время. Хозяева пострадавших животных планируют подавать заявления в полицию. Они знают, кто отравитель, поскольку на одном из видео с места происшествия можно увидеть его лицо.

«У нас на аллее тоже рассыпали. Мы передали эту дрянь участковому, одна собачка погибла, вторая выжила», - рассказал другой очевидец.

Еще одна свидетельница нашла на прогулке подозрительную сосиску, лежавшую возле забора, и, уже зная об отравлениях, выбросила ее в мусорный бак. Предположительно, животных травят крысиным ядом.

Ранее минимум восемь домашних собак отравились на юго-западе Москвы. Там найти догхантеров пока не удалось.