Несколько десятков жилых домов Новосибирска остались без отопления
Несколько десятков многоквартирных домов трех районах Новосибирска остались без отопления из-за ремонта на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании (СГК).
«Продолжаем профилактические ремонты накануне похолодания - устраняем дефекты, которые обнаружили на теплосетях в ходе ежедневных осмотров», - рассказали там.
По данным СГК, сегодня в Железнодорожном районе Новосибирска рабочие до 22:00 будут ремонтировать теплосеть на улице Шамшурина. На время работ без отопления останутся 44 объекта, в том числе 24 многоквартирных дома.
В Калининском районе до 20:00 проведут работы на трубопроводе по А.Невского. Отопление на этот период отключат в 51 здании, из которых 35 - жилые дома.
До конца суток сотрудники спецслужб будут чинить теплосеть на Крестьянской улице. Тепла не будет в шести многоквартирных домах.
Ранее стало известно, что более 50 зданий в Дзержинском и Кировском районах Новосибирска отключили от отопления в связи с ремонтными работами. Мэр Новосибирска на оперативном совещании в правительстве региона рассказал, что без отопления временно остались 52 многоквартирных дома, четыре детских учреждения и одно лечебное.