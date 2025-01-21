Несколько десятков жилых домов Новосибирска остались без отопления

«Продолжаем профилактические ремонты накануне похолодания - устраняем дефекты, которые обнаружили на теплосетях в ходе ежедневных осмотров», - рассказали там.

По данным СГК, сегодня в Железнодорожном районе Новосибирска рабочие до 22:00 будут ремонтировать теплосеть на улице Шамшурина. На время работ без отопления останутся 44 объекта, в том числе 24 многоквартирных дома.

В Калининском районе до 20:00 проведут работы на трубопроводе по А.Невского. Отопление на этот период отключат в 51 здании, из которых 35 - жилые дома.

До конца суток сотрудники спецслужб будут чинить теплосеть на Крестьянской улице. Тепла не будет в шести многоквартирных домах.

Ранее стало известно, что более 50 зданий в Дзержинском и Кировском районах Новосибирска отключили от отопления в связи с ремонтными работами. Мэр Новосибирска на оперативном совещании в правительстве региона рассказал, что без отопления временно остались 52 многоквартирных дома, четыре детских учреждения и одно лечебное.