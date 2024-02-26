26 февраля 2024, 13:42

Несколько десятков мусульман погибли при атаке на мечеть в Буркина-Фасо

Global Look Press
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Группа вооруженных людей атаковала мечеть на востоке Буркина-Фасо, жертвами нападения стали несколько десятков человек. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse сообщило РИА «Новости».

Мечеть, на которую напали преступники, расположена в городе Насьабоани. Атака произошла в минувшее воскресенье около 05:00 (08:00 по московскому времени).

По словам неназванного источника AFP в силах безопасности, в результате погибли несколько десятков человек. Точное количество жертв он не назвал, но уточнил, что в основном речь идет о мужчинах-мусульманах.

В начале января стало известно о вооруженном нападении вооруженного ножом мужчины на имама мечети и прихожанина в центре Стамбула. Злоумышленника оперативно задержали.

Африка
26 февраля 2024, 15:16
Серию «голых» вечеринок провели в подпольном клубе в Курске
Freepik
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В подпольном клубе в противорадиационном бункере в Курске состоялась серия «голых» вечеринок. Местные активисты уже пытались закрыть заведение, которое располагается в противорадиационном укрытии, сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно данным канала, суд уже вынес решение о том, что увеселительное заведение «Убежище 13» открыли в помещении нелегально. Теперь объект должен перейти в собственность Российской Федерации, однако пока это не произошло, мероприятия там продолжают проводить.

При этом после очередной «голой» вечеринки в клубе организаторы удалили все упоминания о специфическом дресс-коде из социальных сетей. На интернет-страницах появились анонсы лекции о развитии сельских территорий.

Ранее почти 70 человек доставили в полицию после «голой» вечеринки в Москве. Она прошла в частном доме в районе Строгино.

Отдых Суд Военные
26 февраля 2024, 12:21
Искусанному собаками в Шелехове пятилетнему мальчику стали сниться кошмары
РИА «Новости»
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Пятилетний мальчик, на которого 19 февраля напала стая собак в Шелехове Иркутской области, получил рваные раны ног и ссадины рук. У матери пострадавшего вызвало серьезное беспокойство его психологическое состояние: ребенок плохо спит, ему снятся кошмары, от которых он просыпается в холодном поту. Об этом женщина рассказала «360».

«Малыш сейчас находится в больнице. Днем играет, лепит, но ночами плохо спит, у него кошмары. Просыпается весь в поту, мокрый. Думаю, что психологическую травму придется долго лечить», - поделилась она.

По словам матери мальчика, собаки напали на сына, когда он возвращался домой от бабушки. Обычно она встречала его у ворот или выглядывала в окно, но в этот день была занята с младшим ребенком.

«Грудной ребенок закапризничал, я отвлеклась. И вот в нескольких метрах возле ограды на сына напали. Я услышала крики, оставила грудничка в доме, а сама побежала спасать от собак старшего. Когда я подоспела, на нем не было ни шапки, ни куртки, ни сапог, он был весь в снегу. Взяла сына на руки, тут собаки начали кидаться на меня», - сказала женщина.

Она вызвала медиков, ребенка увезли в больницу. Мать пострадавшего заявила, что раньше в Шелехове не было таких нападений. К этому делу уже подключились следователи, добавила она.

Агрессивных собак отловили В пресс-службе администрации Шелеховского района заявили, что держат ситуацию на контроле. К месту, где произошло нападение на ребенка, отправили подрядчиков, которые занимаются отловом животных.

«Пока отловили трех собак, еще две спрятались на территории частных домовладений. Мы с этой проблемой боремся уже несколько лет. Настаиваем на изменении законодательства, чтобы собак не возвращали на улицы. Даже чипированные собаки нападают, представляют угрозу. Но зоозащитники очень активны, прячут этих собак», - пояснила собеседница «360».

По ее словам, мать ребенка не хотела, чтобы нападение «выносили в публичное поле». Однако зоозащитники стали угрожать, что привлекут службу опеки из-за того, что мальчик один гулял по улице.

Реакция СК В пресс-службе СК РФ по Иркутской области заявили о возбуждении уголовного дела о халатности, выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители установят все обстоятельства нападения и оценят деятельность должностных лиц администрации и ответственных за отлов безнадзорных животных, добавили в ведомстве.

Уголовное дело Дети Иркутская область Собаки
26 февраля 2024, 12:14
Наевшегося мухоморами подростка госпитализировали в Москве
Global Look Press
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В Москве подростка экстренно увезли в больницу с отравлением после того, как он съел мухоморы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации СМИ, 17-летнего парня доставили в токсикологическое отделение детской больницы. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Мухомор - очень токсичный гриб. Его вещества влияют непосредственно на мозг, а также вызывают рвоту, удушье и даже смерть. Этот гриб содержит ряд токсических соединений, часть из которых обладает психотропным эффектом.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка выпила средство для мытья плит и попала в больницу. Ее положили в больницу с ожогом пищевода.

Больницы Москва
26 февраля 2024, 12:14
«Психологическую травму лечить долго». Мама — о нападении собак на сына под Иркутском
РИА «Новости»
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Пострадавшему от нападения стаи бездомных собак в Иркутской области пятилетнему ребенку потребуется помощь психологов. Об этом «360» сообщила его мама.

«У сына укусы на одной ноге, сейчас проходит лечение. Но уже начал играть, лепит. Ночами плохо спит, кошмары. Психологическую травму еще долго лечить», - сказала она.

Женщина отметила, что раньше таких случаев нападения собак в населенном пункте не происходило. По ее словам, бывало, что собаки окружали, но не нападали.

«А тут на него в нескольких метрах от ограды собаки. Само нападение я не видела, услышала крики ребенка и побежала на улицу. Сын попытался добежать до калитки дома, но его повалили в снег, одежду сорвали. На руки взяла, потом скорую уже вызвала из дома», - добавила мама ребенка.

О нападении стаи бездомных собак на ребенка в Шелехове стало известно ранее в понедельник. Мальчика отвезли в больницу со рваными ранками и укусами. Следственный комитет по Иркутской области по факту ЧП завел уголовное дело.

Дети Больницы Иркутская область Собаки

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