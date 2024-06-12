12 июня 2024, 17:12

Несколько деревьев в Москве обрушились на людей из-за непогоды

РИА «Новости»
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Экстренные службы Москвы получили 12 июня множество сообщений об упавших деревьях, фиксируются и случаи с пострадавшими. Об этом рассказал источник 360.ru.

В парке «Музеон» дерево повалилось на музыкальную колонку, которая затем рухнула со сцены на девушку. Сообщение об этом поступило спасателям примерно в 16:21. Пострадавшей москвичке диагностировали сотрясение мозга.

Еще одно дерево за 20 минут до этого упало на девушку на Вешняковской улице. Москвичка повредила ногу, к ней выехала скорая помощь. На Чистопрудном бульваре дерево рухнуло на рекламный щит с освещением. Из-за этого произошел обрыв проводов.

ЧП из-за непогоды также зафиксировали на Золоторожском Валу в Лефортове. По словам очевидцев, молния ударила прямо в изолятор проводов, из-за чего электричка остановилась.

«Провода оплавились, без последующего загорания. Электричка стоит с опущенными токоприемниками. Отключена или нет, уточняется», - рассказал источник.

Ранее сотрудников аварийных служб в Москве перевели на круглосуточное дежурство. Режим повышенной готовности ввели из-за ухудшения погоды.

Спасатели Скорая помощь Погода в Москве Парки Москва
12 июня 2024, 17:25
Жильцов дома в Ижевске эвакуировали из-за разлива ртути
РИА «Новости»
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В Ижевске 70-летний мужчина решил выбросить банку ртути, но разлил опасное вещество в доме и во дворе. Жильцов пришлось эвакуировать, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртской Республике.

Пожилой мужчина хранил ртуть в стеклянной банке - он принес вещество в дом с места работы. Попытка избавиться от ртути не увенчалась успехом: вещество разлилось не только в квартире пенсионера, но и во дворе на улице Ворошилова.

«В рамках проверки принимается комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, после чего им будет дана правовая оценка», - сообщили в СК.

На место случившегося прибыли сотрудники чрезвычайных ведомств, рассказал мэр Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Эксперты приступили к удалению ртути, на время проведения работ жильцов поселили в пункте временного размещения.

Ранее житель Челябинска при перекопке палисадника обнаружил в земле упаковки со ртутью. Их общая масса составила семь килограммов.

Пенсионеры Мужчины
12 июня 2024, 15:45
«Замотало и прижало к отбойнику». Пострадавшая — об аварии с автобусом под Пермью
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Водитель улетевшего в кювет на трассе Пермь — Березники автобуса сам не понял, что произошло. Авария шокировала его, рассказала 360.ru пассажирка Любовь, которая была в салоне в момент ДТП.

«Водитель выехал на встречную полосу, потом замотало нас резко, прижало к отбойнику, затем перебросило в кювет, и автобус перевернулся», - сообщила женщина.

Разбилось стекло. Находившиеся в автобусе пассажиры пострадали: получили переломы, порезы. Любовь добавила, что у нее диагностировали ушибы и сотрясение головного мозга. После осмотра врачи отпустили ее домой.

По словам девушки, она пыталась поговорить с водителем, но тот почти ничего не мог объяснить. Он был в шоке.

«Водить сидел в перевернутом автобусе на своем месте <…> Так и находился в салоне, не выходил из автобуса», - рассказала Любовь.

В таком виде собеседница 360.ru увидела мужчину уже после аварии, когда вернулась забрать свои вещи.

«Он не мог толком разговаривать», - добавила она.

Уверял, что не знает и не понимает, что произошло. Но сразу после ДТП водитель помогал людям выбираться. Внешне он казался спокойным.

Авария произошла на 164-м километре дороги. По данным краевого Минздрава, пострадали 12 человек. Четверых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, еще троих направили в травмпункт. Всего в салоне был 41 пассажир.

Пермь ДТП Врачи Дороги Автобусы Водители
12 июня 2024, 15:24
Пассажирский автобус слетел в кювет в Пермском крае, есть пострадавшие
РИА «Новости»
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Рейсовый автобус слетел в кювет на трассе Пермь — Березники. Авария произошла на 164-м километре дороги, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Рейсовый автобус слетел в кювет на трассе Пермь - Березники. Авария произошла на 164-м километре дороги, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка», - добавили в министерстве.

В салоне был 41 пассажир. Как рассказали «Интерфаксу» в краевом Минздраве, в ДТП пострадали 12 человек. Четверых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали, еще троих направили в травмпункт.

«Среди пострадавших детей нет», - отметили в Минздраве.

Причины аварии пока неизвестны. За рулем автобуса был 46-летний водитель, информации о его состоянии нет.

Ранее в Самаре водитель и трое детей погибли в ДТП с автобусом. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокуратура начала проверку.

Пермский край ДТП Минздрав Россия Автобусы
12 июня 2024, 13:59
Один был судим. Стали известны подробности жестокого избиения девушки в Бурятии
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Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал ситуацию с избиением девушки в Улан-Удэ. В своем Telegram-канале он написал, что держит ситуацию на контроле.

«Виновные, в любом случае, понесут наказание. И сами подростки, и их родители. Все причастные уже установлены», - написал он.

Цыденов подчеркнул, что подобные «безобразные поступки» недопустимы. Но ситуация требует детального разбора.

Оказалось, что все нападавшие из проблемных семей. У некоторых ребят родителей привлекали к уголовной ответственности. Один из подросток уже был судим.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц». Толпа молодых людей из личной неприязни избила 15-летнюю девушку в селе Хойтобэе Иволгинского района. В пресс-службе СК уточнили, один из подозреваемых с ножом угрожал пострадавшей убийством.

Ранее девушка-подросток погибла в ДТП возле села в Бурятии. Водитель авто, у которого не было прав, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Уголовное дело Убийства Семья Избиения Алексей Цыденов Бурятия

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