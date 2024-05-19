19 мая 2024, 09:19

Несколько человек устроили перестрелку у ЖК в Кемерове

РИА «Новости»
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Возле новостройки в Кемерове произошла перестрелка. Вооруженные мужчины заехали во двор на нескольких автомобилях, сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы в ЖК «Мичуринские аллеи» около 06:00 проснулись от звуков стрельбы под окнами. Шестеро неизвестных устроили перестрелку из автоматов и пистолетов. Они использовали машины жильцов в качестве прикрытия.

На место прибыли сотрудники МВД. Четверых участников перестрелки задержали на месте. Еще двое попытались скрыться, но их поймали работники ДПС. У мужчин изъяли травматическое оружие.

Ранее пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим в Калуге. В результате один человек получил ранения, его отправили в больницу. О состоянии пострадавшего не сообщалось.

Стрельба Мужчины Оружие Машины
19 мая 2024, 08:31
Крупный пожар на овощебазе под Краснодаром попал на видео
Пресс-служба МЧС
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Спасатели ликвидировали открытое горение на складе овощной базы в хуторе Ленина в Краснодарском крае. В пресс-службе МЧС России опубликовали видео с места происшествия.

Возгорание началось на крыше отдельно стоящего здания. К месту происшествия прибыли 49 пожарных на 11 спецмашинах.

«Огонь охватил одну тысячу квадратных метров», - уточнили в МЧС.

Пожар локализовали, затем спасатели потушили открытый огонь. Работы на месте происшествия продолжаются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел в цехе с полиэтиленом в Петербурге. Огонь охватил 600 «квадратов», кровля в здании частично обрушилась.

Спасатели Пожары Краснодар Видео
19 мая 2024, 04:17
Жители Выборга Ленинградской области сообщили о звуках взрывов
Unsplash
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В Выборге Ленинградской области прозвучали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Местные жители добавили, что после громких хлопков около нефтебазы начался пожар. Официальной информации о проишествии пока не поступало.

В ночь на 17 мая очевидец рассказал 360.ru, что в Новороссийске слышны взрывы. В городских чатах тоже появились эти данные. В одном из сообществ «ВКонтакте» пользователи предположили, что сработала система ПВО.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что ВСУ запустили дроны в сторону Новороссийска. Средства противовоздушной обороны уничтожили более 40 беспилотников.

Ленинградская область Взрывы
19 мая 2024, 01:50
Женщина из Санкт-Петербурга положила годовалую дочь на горячую плиту
Unsplash
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Жительница Санкт-Петербурга посадила годовалую дочь на индукционную плиту, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили на сайте 78.ru.

По информации журналистов, происшествие случилось в ночь на 18 мая в квартире дома на проспекте Ветеранов. Там мать посадила свою маленькую дочь на раскаленную индукционную плиту. Как отметили на сайте mk.ru , женщина предположила, что она уже не горячая. Когда ребенок заплакал, то петербурженка осознала происходящее и сняла девочку с плиты.

В итоге ребенку потребовалась помощь врачей, его отвезли в хирургическое отделение больницы. Врачи диагностировали у пациентки ожог левой ягодицы и бедра второй и третьей степени. Состояние девочки оценили как тяжелое.

В пресс-службе СК по Петербургу заявили, что по факту случившегося проведут проверку.

Ранее жительница Краснодара бросила в сетевом магазине трехлетнюю дочь и ушла. После случившегося женщину нашли, она оказалась матерью ребенка. Избавившись от девочки, она села в автобус и добралась до Кропоткина.

Санкт-Петербург Дети Больницы Врачи Женщины
19 мая 2024, 00:29
В Санкт-Петербурге рухнул лифт с ребенком
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В Санкт-Петербурге в одном из домов рухнул лифт, в котором находился 12-летний мальчик, он не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

ЧП произошло 17 мая 2024 года в доме номер 1 на улице Есенина.

«По данному факту <…> проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - отметили в ведомстве.

Мать ребенка рассказала «Фонтанке» об обстоятельствах происшествия.

Кабина, в которой находился ее сын, пролетела с 20-го до первого этажа, но мальчик не растерялся и присел на корточки. После резкой остановки двери лифта открылись, и потерпевший смог оттуда самостоятельно выбраться.

Прибывшие на место ЧП врачи травм у мальчика не обнаружили. По их словам, он отделался легким испугом.

Ранее женщина вместе с двухлетним ребенком упали с четвертого этажа в шахту лифта в Иванове. После падения 29-летняя мать и ее ребенка положили в больницу. По факту случившегося прокуратура начала проверку.

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