Несколько человек пропали без вести после обрушения пятиэтажки в Астрахани

«Предварительно, есть один погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте работают специальные службы», - написал он.

Из здания эвакуировали свыше 200 человек , в том числе 37 детей. В трех школах города открыли пункты временного размещения. Бабушкин добавил, что версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания. Жильцы предполагают, что дом мог частично обрушиться из-за перепланировки.

«Все министерства и службы переведены на круглосуточный режим», - написал Бабушкин.

Директор управляющей компании дома прибыл к месту ЧП в Астрахани. Он рассказал, что вместе с полицией обзванивает жильцов поврежденного дома и составляет списки. Глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов тоже прибыл к месту происшествия.