16 ноября 2023, 19:33

Несколько человек пропали без вести после обрушения пятиэтажки в Астрахани

Читайте нас в: Google Новости

При обрушении части пятиэтажки на Вокзальной площади в Астрахани погибла 84-летняя пенсионерка, несколько человек пропали без вести. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«Предварительно, есть один погибший (женщина 1939 года), несколько человек числятся пропавшими без вести. На месте работают специальные службы», - написал он.

Из здания эвакуировали свыше 200 человек , в том числе 37 детей. В трех школах города открыли пункты временного размещения. Бабушкин добавил, что версию взрыва службы опровергают, произошло обрушение конструкции здания. Жильцы предполагают, что дом мог частично обрушиться из-за перепланировки.

«Все министерства и службы переведены на круглосуточный режим», - написал Бабушкин.

Директор управляющей компании дома прибыл к месту ЧП в Астрахани. Он рассказал, что вместе с полицией обзванивает жильцов поврежденного дома и составляет списки. Глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов тоже прибыл к месту происшествия.

Прокуратура РФ Следственный комитет России Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 19:47
Кинологи прибыли на место частичного обрушения дома в Астрахани
Читайте нас в: Google Новости
Кинологов задействовали в разборах завалов частично рухнувшего дома в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Астраханской области.

На опубликованных кадрах видно, как собаки помогают спасателям искать людей, которые могли оказаться под обломками здания на Привокзальной площади.

Немногим ранее стало известно, что при ЧП в Астрахани несколько человек пропали без вести. При обрушении части пятиэтажки погибла 84-летняя пенсионерка , сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Всего из здания эвакуировали более 200 человек , среди которых 37 детей. К месту случившегося прибыли директор управляющей компании, обслуживающей дом. Он сообщил, что вместе с полицией обзванивает жильцов. Также к зданию приехал глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов.

МЧС РФ Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 19:06
«Списки готовим, обзваниваем». Директор УК прибыл на место ЧП в Астрахани
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Директор управляющей компании прибыл к месту ЧП в Астрахани, где произошло обрушение части дома. Об этом он сообщил «360».

По его словам, на место случившегося также приехали сотрудники полиции. Сейчас глава УК и правоохранители обзванивают жильцов пострадавшего здания.

«Уже на месте. С сотрудниками полиции обзваниваем жителей. <…> Списки готовим», - сказал директор управляющей компании.

Он отметил, что пока не знает причины, по которой произошло обрушение части здания. По его словам, информации о потерпевших тоже еще нет.

ЧП произошло на Привокзальной площади, уточнил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС начали разбирать завалы. Из здания эвакуировали более 200 человек.

Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 18:39
Появилось видео с места обрушения дома в Астрахани
Читайте нас в: Google Новости
В Астрахани на Привокзальной площади обрушилась часть дома. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На месте происшествия работают спецслужбы. В пресс-службе МЧС сообщили, что эвакуировали 213 человек, из них 37 детей. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале написал, что создан оперативный штаб.

«Аварийно-спасательный центр города и спасатели МЧС проступили к разбору завала», - написал он.

Для жителей создали три пункта временного размещения на базе школ. Причины происшествия пока неизвестны. Бабушкин также опубликовал видео с частью обрушенного дома.

Прокуратура начала проверку после частичного обрушения дома в Астрахани. Сотрудники ведомства оценят обеспечение безопасных условий проживания людей.


МЧС РФ Обрушение дома в Астрахани
16 ноября 2023, 18:32
Свыше 200 человек эвакуировали из обрушившегося дома в Астрахани
Читайте нас в: Google Новости
Спасатели эвакуировали свыше 200 человек из обрушившейся пятиэтажки в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области.

Очевидцы сообщили в спасательное ведомство о трещине в наружной стене пятиэтажки. Вскоре после этого в доме обрушились два подъезда. На место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России.

«Проводится эвакуация жильцов», - отметили в ведомстве.

Спасателям удалось эвакуировать 213 человек. При этом 37 из них - дети. На месте происшествия развернули три пункта временного размещения. Информации о пострадавших пока что не поступало.

Прокуратура начала проверку после этого ЧП. Сотрудники ведомства оценят обеспечение безопасных условий проживания людей и деятельность уполномоченных органов в этой сфере. На место происшествия выехал прокурор региона Сергей Форст. Он займется координацией работы правоохранительных органов и спецслужб.

Обрушение дома в Астрахани

Новости по теме