22 января 2024, 22:57

Неравнодушных жителей пригласили на поиски потерявшегося тойтерьера Арчи в Чехове

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На поиски тойтерьера Арчи собирают волонтеров и добровольцев. Об этом сообщили в Telegram-канале «Зоопоиск РФ».

«Завтра, 23 января, сбор добровольцев на поиски Арчи и оклейку местности! Станция Чехов», - сказано в публикации.

Пес Арчи потерялся еще 16 января. Он вместе с хозяином ехал на электричке из Москвы в Чехов. Во время пути мужчина поругался с пассажирами и его высадили, а питомец остался в вагоне. Через несколько станций животное тоже выпустили на улицу, когда заметили четвероногого во время обхода.

Хозяин искал пса шесть дней. На объявление в интернете 22 января откликнулись люди, которые заявили, что якобы нашли собаку. В итоге они договорились на встречу в Серпухове. Позже выяснилось, что на том конце провода были мошенники , которые хотели выманить деньги у мужчины.

Интернет Волонтеры Чехов Животные
22 января 2024, 20:07
Спасатели потушили пожар в спортивной школе в Тюмени
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Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Тюменской школе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 30 квадратных метров. Пожар начался в подсобном помещении спортивной школы. В тушении огня задействовали 41 специалиста и 13 единиц спецтехники МЧС.

«Все эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал», - добавили представители ведомства.

Ранее в Тюмени загорелась крыша торгового центра «Клен» , расположенного на улице Розы Трениной. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения оперативно локализовали распространение огня.

До этого огнеборцы потушили пожар в ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ. Огонь распространился на 22 тысячах квадратных метров. На месте работали 164 человека и 48 единиц техники.

Спасатели Тюмень Пожары Школы
22 января 2024, 20:00
«Умрешь прямо здесь». В Новосибирске осудили молодого человека, который отстреливался от пьяных хулиганов
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Жителя Новосибирска Анатолия приговорили к шести годам колонии общего режима за то, что он оборонялся и отстреливался от пьяной компании, защищая себя и знакомых девушек. Одна из свидетельниц происшествия Марина рассказала «360» подробности конфликта.

С чего все началось «Мы приехали в гости к моему брату, где все произошло», - уточнила она.

По словам девушки, они сидели на лавочке, пили пиво. К ним подъехал пьяный молодой человек на велосипеде и попросил закурить. Ему дали сигарету, но уезжать он не собирался. Тогда молодые люди вежливо попросили покинуть их компанию. В ответ на это велосипедист проявил агрессию, сказал, что сейчас «позовет своих», после чего «поговорят».

«Он уехал, мы даже не придали этому значения. Начали вызывать машину, чтобы домой уехать. С другой стороны дома шла компания, начала кричать, махать руками. Ребята решили выйти, узнать, в чем проблема», - пояснила очевидица.

Стрелял, чтобы защититься С ее слов, подойдя к незнакомцам, между молодыми людьми началась словесная перепалка. Велосипедист принялся кричать, кидаться на Анатолия и попытался завязать драку. В свою очередь Анатолий, достав пистолет, предложил разойтись и не разгонять конфликт. Толпа немного успокоилась, но одна из подруг со стороны противника начала агрессировать, а те поддержали ее.

«Толя сделал два выстрела в сторону. На видео видно, что он в сторону стреляет, и суд видел, что действительно стреляет в сторону. Сказал - забирайте велосипед и расходимся», - рассказала Марина.

После этого Анатолий направился к своим приятелям. Вслед за ним побежала девушка, а с ней и вся остальная компания. Анатолий на бегу дважды выстрелил и случайно попал в глаз одному из молодых людей. В результате чего пострадавший остался без глаза.

Следствие. Суд. Приговор Экспертиза установила, что пуля прошла по касательной вверх, и это была действительно случайность, пояснила знакомая стрелявшего.

«Суд признал, что это было умышлено, он целился, именно пытался нанести вред оппоненту. Хотя на видео слышно, что за Толей бежит вся компания с криками „Ты умрешь прямо здесь“», - добавила Марина.

Компания догнала Анатолия и избила, у него зафиксировали травмы средней тяжести.

«Нас забрали, а их отпустили», - сказала свидетельница.

Началось следствие. Анатолий предлагал пострадавшему компенсацию, но тот настаивал на суде. Через год состоялся судебный процесс, на котором выстрелившего признали виновным в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

По словам девушки, она надеялась, что суд будет на стороне ее знакомого. Она предполагала, что ему дадут максимум четыре года колонии, но приговор оказался суровее - шесть лет общего режима. Апелляционную жалобу должны были рассмотреть 19 января, но заседание перенесли на 2 февраля, так как суд недостаточно изучил материалы уголовного дела.

Представители другой стороны в суде говорили, что были пьяными и ничего не помнят, из-за чего произошел конфликт - не знают.

Драки Суд Стрельба
22 января 2024, 18:12
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса в Кирове
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса на железной дороге в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Проверку проведут по факту жестокого обращения с животным.

«Одиннадцатого января проводница выбросила из поезда дальнего следования кота на улицу в сильный мороз во время стоянки состава в Кирове. Позже домашнее животное было обнаружено мертвым», - напомнили в ведомстве.

Кот находился в поезде легально. На питомца оформили багажную квитанцию, он ехал в вагоне, где разрешен проезд животных. Хозяева Твикса обратились в правоохранительные органы, но сотрудники отказались возбуждать уголовное дело.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Центрального МСУТ СК России организовать процессуальную проверку и представить доклад.

Кота Твикса ночью и днем 20 января искали пять тысяч человек. По словам главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, животное прошло восемь километров в поисках укрытия и еды.

Коты Животные Поезда

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