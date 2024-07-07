07 июля 2024, 22:52

Непогода в Ленобласти привела к госпитализации трех жителей

РИА «Новости»
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Бушующий в Ленинградской области ураганный ветер уронил деревья и сорвал крышу с дома в городе Сланцы. В результате пострадали три человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу комитета правопорядка и безопасности региона.

В ведомстве уточнили, что из-под сорванной кровли в Сланцах прибывшие на место пожарные достали мужчину и передали медикам.

В Ломоносовском районе ветер уронил дерево на машину, заблокировав выход женщине водителю и ее поссажирке. Спасатели с помощью гидравлического аварийного инструмента и бензореза освободили пленниц. Женщин забрали сотрудники скорой помощи.

На Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился циклон «Делия». В городе и регионе начались сильнейшие ливни и ветер. В городском «Водоканале» заявили, что самые большие объемы осадков за 20 минут выпали в Центральном, Калининском, Фрунзенском, Красногвардейском, Московском и Выборгском районах.

В ведомстве подчеркнули, что ливневки с таким потоком не справятся пока дождь не прекратится. После все скопления воды уйдут в стоки.

Спасатели Ленинградская область Погода
07 июля 2024, 22:32
Жилой дом сошел со свай в Архангельске
РИА «Новости»
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Жилой дом сошел со свай на улице Куликова в Архангельске. Эвакуировали 12 человек, сообщило РИА «Новости».

«Трех человек эвакуировали силами службы из аварийного дома № 1 по улице Романа Куликова, еще девять эвакуировались самостоятельно», - отметили в сообщении.

Сейчас на месте продолжают работать спасатели, по предварительным данным, пострадавших в результате схода свай нет.

Ранее в Тверской области под рухнувшим потолком дома чуть не погибла жительница деревни Дели. Женщина пролежала под завалами более двух суток. Спасателей вызвали коллеги, обеспокоенные ее отсутствием на работе. Пострадавшая попала в больницу с переломами обеих ног.

Спасатели Архангельская область
07 июля 2024, 22:14
Пропавшего у водоема мальчика нашли живым под Челябинском
РИА «Новости»
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В Еманжелинске искали девятилетнего мальчика, который не вернулся домой с прогулки. Его нашли в гостях у друга, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

По данным ведомства, мальчик пропал в субботу, 6 июля. В полицию об этом заявила его мать. Правоохранители сразу же организовали поиски.

Позже выяснилось, что ребенка видели катающимся на велосипеде рядом с водоемом. Полицейские проверили территории трех карьеров и озера в Еманжелинске, а также обошли парки, скверы, детские площадки и дворы.

В итоге выяснилось, что мальчик после прогулки остался ночевать у своего друга, не сообщив об этом своим родителям. Полицейские проведут с ним профилактическую беседу.

Ранее в Тюмени нашли 15-летнего подростка. Его поиски длились трое суток. В операции участвовали полиция и волонтеры.

Дети Челябинская область Школьники Водоемы
07 июля 2024, 22:12
Мужчина утонул на Изумрудном карьере в Челябинске
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Челябинские спасатели вытащили тело мужчины, который прыгнул в воду с крыши заброшенного здания на Изумрудном карьере. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Еще одна жертва беспечности на воде», - сообщило ведомство.

Кроме того, в МЧС отметили, что карьер считается одним из самых травмоопасных водоемов, но предупреждающие аншлаги «Купаться запрещено» мало кого останавливают.

В Челябинской области уже погибли 29 человек, включая восемь детей, с начала купального сезона.

Кроме того, сегодня в регионе утонули отец с 10-летним сыном во время катания на сапборде. Они плавали без спасательных жилетов.

По данным МЧС России, за прошедшие сутки в России утонули 49 человек , в числе которых было семеро детей. В Амурской области в водоворот затянуло двух подростков , один не выплыл, его ищут спасатели. В Уфе во время съемок профилактического ролика МЧС заметили тонущего мужчину , которого несло течением. Запись оборвалась, когда оператор прыгнул в воду, чтобы спасти человека.

Смертность МЧС РФ Челябинск Мужчины
07 июля 2024, 21:22
Автобус с 43 туристами загорелся в Башкирии
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В Башкирии загорелся пассажирский автобус, перевозивший 43 туристов из Челябинска в заповедник Шульган-Таш. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Автобус марки Hyundai Universe загорелся в Бурзянском районе на дороге «Кага - Старосубхангулово» вблизи населенного пункта Байназарово.

«В автобусе находились 43 человека, в том числе четыре ребенка. Пассажиры эвакуировались из автобуса самостоятельно, пострадавших нет», - уточнило ведомство.

Также там подчеркнули, что при возгорании никаких взрывов не было.

Для дальнейшей доставки пассажиров в пункт назначения на место аварии направили резервный автобус из Челябинской области. Время в пути ориентировочно займет три часа. Пассажиры до его прибытия будут находиться в школе села Старосубхангулово, куда их перевезут автобусом ПАЗ от отдела образования районной администрации.

Ранее сгорел автобус в районе деревни Новая Купавна по дороге на Москву, обошлось без пострадавших.

Пожары Башкирия Туризм МЧС РФ Автобусы

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