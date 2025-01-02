Непогода оставила без света 212 населенных пунктов в Новгородской области

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«На 14:00 зафиксировано отключение электроснабжения в 212 населенных пунктах, в которых проживают 4,5 тысячи человек. На восстановлении электроснабжения работают 43 бригады, 140 человек», - сообщили в ведомстве.

Обрывы ЛЭП произошли из-за налипания мокрого снега на провода. Большинство аварий случилось в Демянском, Крестецком и Маревском районах области.

В столичном регионе после Рождества ожидаются сильные холода , рассказал синоптик Александр Шувалов. Небольшие морозы ждут москвичей 2 и 3 января, но уже 4-го числа наступит оттепель. С 5 января холода усилятся, к Рождеству столбик термометра опустится до -10 градусов, а 8 и 9 января установятся 20-градусные морозы.