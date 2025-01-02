02 января 2025, 17:17

Непогода оставила без света 212 населенных пунктов в Новгородской области

РИА «Новости»
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Последствия снегопада и метели устраняют энергетики в Новгородской области. Непогода оставила без света жителей 212 населенных пунктов в 15 муниципалитетах. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства ЖКХ и ТЭК.

«На 14:00 зафиксировано отключение электроснабжения в 212 населенных пунктах, в которых проживают 4,5 тысячи человек. На восстановлении электроснабжения работают 43 бригады, 140 человек», - сообщили в ведомстве.

Обрывы ЛЭП произошли из-за налипания мокрого снега на провода. Большинство аварий случилось в Демянском, Крестецком и Маревском районах области.

В столичном регионе после Рождества ожидаются сильные холода , рассказал синоптик Александр Шувалов. Небольшие морозы ждут москвичей 2 и 3 января, но уже 4-го числа наступит оттепель. С 5 января холода усилятся, к Рождеству столбик термометра опустится до -10 градусов, а 8 и 9 января установятся 20-градусные морозы.

ЖКХ Снегопад
02 января 2025, 15:00
Подростки в масках устроили серию нападений в Петербурге в новогоднюю ночь
РИА «Новости»
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Серию нападений на жителей Выборгского района Санкт-Петербурга провели два вооруженных перцовыми баллончиками и сигнальными пистолетами подростка в новогоднюю ночь. Свои лица молодые люди трусливо прикрыли масками, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Канал опубликовал одно из нападений, снятое на камеру домофона. На видео двое молодых людей в масках подбежали к мужчине и распылили ему в лицо газовый баллончик. Пострадавший пытался уклониться от едкой струи и закрыл лицо руками.

По данным канала, нападения произошли во дворах улицы Жени Егоровой и Суздальского проспекта. Подростки бродили по району с 03:00 до 09:00 вторника, 1 января.

От хулиганов пострадали два человека. Один получил химические ожоги лица и шеи, у второго врачи обнаружили ушибы и ссадины на руках. Жертвы нападения рассказали, что подростки подходили с просьбой дать им сигарету, но, не дождавшись ответа, доставали свое оружие. При этом нападения молодые люди снимали на камеру.

Полиция завела уголовное дело о хулиганстве и начала поиск нападавших на прохожих подростков.

Пьяный житель Североуральска напал в новогоднюю ночь на прибывшую по вызову женщину-фельдшера. В ходе конфликта он схватил чемоданчик с лекарствами и разбил его о голову медика. Полицейские задержали дебошира.

Санкт-Петербург Уголовное дело Полиция Новый год
02 января 2025, 14:35
Один человек погиб в аварии на трассе в Подмосковье
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Днем 2 января в Московской области произошла авария, погиб один человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

В районе поселка Птицефабрика на Дмитровском шоссе, по предварительным данным, столкнулись грузовик и «Газель». Под колеса легковой машины также попал мужчина.

Обстоятельства ДТП неизвестны, информация уточняется.

Ранее один человек пострадал в ДТП с автобусом и снегоуборочной машиной в Москве.

Грузовики ДТП
02 января 2025, 13:27
Пропавшего в Забайкальском крае подростка нашли мертвым
РИА «Новости»
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В Забайкальском крае нашли тело подростка, который пропал 1 января в селе Нижний Цасучей Ононского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

«Устанавливаются и опрашиваются очевидцы. При внешнем осмотре тела криминальных признаков смерти не выявлено. Для установления причин смерти следователи направят тело на экспертизу», - добавили в ведомстве.

Подростка искали сутки. Он ушел из кафе, расположенного на улице Ленина, и пропал без вести. Погибшему было 16 лет.

Накануне Нового года 56-летний мужчина пропал в Битцевском парке после ссоры с женой. Его мобильный телефон недоступен. К поиску подключились больше 30 добровольцев отряда «Лиза Алерт».

Под Клином жительница Москвы заблудилась в лесу, когда искала закладку. Она замерзла насмерть. Тело женщины нашли через несколько дней.

Дети СК РФ
02 января 2025, 12:18
Офисы авиакомпании Jeju Air обыскали после крушения самолета в Муане
Global Look Press
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Южнокорейская полиция провела обыски в офисах авиакомпании Jeju Air и международном аэропорту в Муане после крушения самолета Boeing 737-800. Об этом сообщил AFP.

Борт перевозил 181 пассажира из Таиланда и врезался в барьер при неудачном приземлении в аэропорту в Муане, погибли 179 человек.

«Правоохранительные органы провели обыски в региональном офисе Jeju Air, а также в его головном отделении в Сеуле», - отметили журналисты.

Южнокорейские и американские следователи продолжают работу на месте крушения самолета. Они нашли оба черных ящика, работа по расшифровке данных продолжается.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявлял национальный траур в стране с 29 декабря по 4 января из-за крушения самолета. Все госслужащие наденут траурные ленты, а министерства и госучреждения приспустят государственные флаги.

Самолеты Авиакомпании Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан

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