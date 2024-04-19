Непогода не нарушила работу московских аэропортов

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Невзирая на сильный дождь, в «Домодедово» не отменяли и не задерживали рейсы. Собеседники агентства пояснили, что это «всепогодный аэропорт», укомплектованный необходимым количеством сотрудников и техники с учетом разных метеоусловий. Производственные системы работают стабильно, самолеты выпускают и принимают по плану.

Примерно то же самое рассказали в «Жуковском» и «Шереметьево».

«В течение дня без погодных ограничений и происшествий. В настоящее время работаем в штатном режиме», - информировал представитель аэропорта «Жуковский».

В «Шереметьево» отметили, что задержек рейсов и других проблем нет.

В преддверии шторма в Москве закрыли парк Горького, «Сокольники», Московский зоопарк. Ветер снес часть обшивки с крыши здания на улице Машиностроения. На Каширском шоссе часть обшивки фасада дома рухнула на иномарку , никто не пострадал.