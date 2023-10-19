Ненависть к человечеству заставила амурского студента спланировать массовое убийство

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Молодой человек готовился к преступлению в городе Свободном в период с 2018 года по конец июня 2022 года. Еще в 14 лет парень просматривал публикации о военных конфликтах, влиянии людей на экологию и совершении массовых убийств. В тот период у него «сформировалась ненависть к человечеству» вне зависимости от политической, национальной, расовой и других принадлежностей. Молодой человек задумал убийство и начал изучать в интернете характеристики огнестрельного оружия, способы изготовления взрывчатки и совершения убийств, делал записи, покупал «тематическую одежду» и анализировал ошибки преступников. Он даже стал упражняться в стрельбе, играя в страйкбол.

К тому времени парень поступил в Амурский институт железнодорожного транспорта и предложил одногруппнику стать его сообщником. Они вместе обсуждали план массового убийства учащихся и преподавателей. Но воплощению плана помешали правоохранители. Они пришли к несостоявшемуся преступнику с обыском и нашли у него литературу о массовых убийствах, записи об этом и другие вещдоки. Молодого человека взяли под стражу.

Он рассказал, что планировал не «привлечь внимание общества» своими выходками, а именно убивать, и общался об этом только с одним человеком, а теперь изменил взгляды и сильно раскаивается.

Тем не менее в отношении его возбудили уголовное дело о приготовлении к убийству. Суд учел возраст парня, то, что он не был судим, признал вину и раскаялся, однако преступление относится к особо тяжким, поэтому обвиняемый все равно отправится в колонию. Пока приговор не вступил в законную силу.