01 ноября 2024, 11:43

Немца и француза поймали на Байконуре за попытки снять ракетоноситель «Энергия»

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На Байконуре попали двух иностранцев при попытке снять на телефон ракетоноситель «Энергия». Теперь их ждет суд, сообщил Shot.

По данным источника Telegram-канала, один задержанный - 21-летний гражданин Франции, у второго гражданство Германии, ему 26 лет. Мужчин застали врасплох, когда они стояли со смартфонами возле ракетоносителя и собирались делать фото.

Свои действия правоохранителям они объяснили тем, что просто путешествуют и приехали в Казахстан ради Байконура. Любопытных туристов в итоге доставили в отдел, там вручили административные протоколы. Теперь путешественники из ЕС ждут суда.

Германия Казахстан Роскосмос Франция Полиция
01 ноября 2024, 12:33
«Решили за день». Жители Златоуста — о затоплении зловонным «борщом»
Телеканал «360»
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В Златоусте устранили зловонное подтопление — подвалы и придомовые территории в городе были залиты непонятной жижей, напоминавшей по запаху и цвету протухший борщ. Местный житель Сергей рассказал 360.ru, что проблему решили, как только подключились надзорные ведомства.

Ранее причиной проблемы «борщевого» назвали общую канализацию жилых домов и фирмы по производству супов. Забитый коллектор привел к тому, что подвалы и дворы буквально увязли в бульоне.


«Администрация все сделала под бдительным контролем Следственного комитета и прокуратуры. То есть трехмесячную проблему они решили за один день», - отметил он.

Как объяснил Сергей, потоп возник из-за «пересечения» ливневки и канализации. Возможно, где-то произошло обрушение, и воды смешались. Почему проявился такой цвет - неизвестно.

«Запах пропал, <…> вода из-под домов ушла», - порадовался мужчина.

Урал Коммунальные аварии
01 ноября 2024, 11:11
Дома жителей Златоуста затопило борщом. Его откачивают, но он появляется вновь
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Жители города Златоуста страдают из-за невыносимого запаха протухшего борща, которым затапливает подвалы их домов и придомовую территорию. О том, как пытаются расхлебывать последствия ЧП с супом, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации канала, борщ пытаются откачивать, но он появляется вновь и вновь. А причина проблемы в том, что у жилых дом и фирмы по производству супов общая канализация. И вот из-за забитых коллектор и подвалы, и дворы буквально увязли в бульоне.

Разрешить ситуацию пытались в местном «Водоканале», также проверку обещал провести СК. Но в итоге жильцам пришлось действовать по принципу «помоги себе сам». Вызвали ассенизаторов, но после работ уже через 20 минут все приобрело изначальный вид с ароматом протухшего борща.

Эта вонь, по словам местных жителей, стоит на всю округу. В домах открывают все двери и окна в подъездах.

В администрация Златоустовского городского округа 360.ru заявили, что хотя решение вопроса находится в зоне ответственности ООО «Златоустовский „Водоканал“ прямо сейчас для решения этого вопроса на месте сразу несколько служб проводят необходимые работы.

Урал Коммунальные аварии
01 ноября 2024, 06:36
Релейные шкафы загорелись на перегоне Казанского направления МЖД
РИА «Новости»
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Неизвестные подожгли релейные шкафы на перегоне Казанского направления Московской железной дороги. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло утром в пятницу, 1 ноября. Загорелись релейные шкафы , расположенные между путями около двух километров от железнодорожной станции «Плющево». По данным источника, из-за происшествия встали две электрички.

Как сообщили в пресс-службе МЖД, возгорание произошло около 05:23 на перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления.

«По предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, произошло возгорание релейных шкафов», - уточнили в Telegram-канале компании.

На время ликвидации огня и восстановительных работ на участке поезда будут ездить со сниженной скоростью. Из-за этого с отклонением от графика идут составы Казанского направления в обе стороны, с увеличенным интервалом курсируют МЦД-3.

В МЖД уточнили, что делают все возможное для стабилизации графика движения поездов, и напомнили об уголовной ответственности за вмешательство в работу железной дороги.

Дороги Работа Поезда
31 октября 2024, 18:15
Спасательные работы завершились на месте взрыва газа в Черкесске
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Аварийно-спасательные работы завершились на месте взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В результате работ удалось спасти трех человек.

«Пострадали девять человек, к сожалению, пять из них погибли. После осмотра медиками три человека были отправлены на амбулаторное лечение», - добавили в пресс-службе.

С помощью техники и вручную специалисты разобрали разрушенные конструкции. Сотрудники МЧС помогут жильцам забрать необходимые вещи.

Семьям погибших при взрыве газа в доме в Черкесске выплатят по миллиону рублей , пострадавшим - по 300 тысяч.

Газ Взрывы Взрыв газа в пятиэтажке в Черкесске

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