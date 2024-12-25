25 декабря 2024, 03:24

Некоторые детали при крушении судна Ursa Major вызвали удивление депутата

РИА «Новости»
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Скорость затопления российского торгового судна Ursa Major удивила депутата Госдумы и бывшего морского офицера Андрея Колесника. Он рассказал об этом изданию «Взгляд».

По информации СМИ Испании, у берегов которой затонуло судно, взрыв произошел в машинном отделении. Колесник считает, что при таком повреждении корабль бы так быстро не затонул. Депутат не исключил теракт.

«В машинном отделении нет водонепроницаемых переборок. И то, что взрыв, судя по имеющейся информации, произошел именно там, случилось „как нельзя кстати“. Слишком много странных совпадений. Большая глубина. Отдаленность от берега. Взрыв именно в машинном отделении», - заявил бывший морской офицер.

Колесник отметил, что окончательные выводы можно будет делать при осмотре сухогруза. У россии есть глубоководные аппараты, которые смогут провести осмотр.

Ursa Major затонуло в Средиземном море , следуя из Санкт-Петербурга во Владивосток. Спасателям удалось вытащить из воды 14 человек, их доставили в испанский город Картахена.

Корабли Взрывы Депутаты Испания Владивосток Крушение российского сухогруза Ursa Major
25 декабря 2024, 00:36
Сразу в реанимацию. Актера из «Жмурок» и «Майора Грома» госпитализировали перед спектаклем
РИА «Новости»
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Актер Евгений Косырев почувствовал недомогание перед спектаклем в Москве. Его госпитализировали, сообщило РИА «Новости».

Источник агентства рассказал, что Косырев должен был играть в спектакле «Утиная охота». Его ставили в Театре Вахтангова.

Актер приехал в театр незадолго до начала представления. Здесь он почувствовал себя плохо. Его коллеги вызвали скорую помощь, Косырева отвезли в больницу.

Собеседница издания не уточнила причин госпитализации актера. Она добавила, что постановку решили играть без его участия.

Источник «Известий» утверждает, что Косырева сразу направили в реанимацию. По его данным, врачи нашли у актера проблемы с брюшной полостью и печенью. Какие именно, не уточнялось.

Косырев служит в Театре Вахтангова с 2001 года. Он перешел в него сразу после Театрального училища имени Щукина. Актер известен своими ролями в картинах «Жмурки» (сыграл взрослого сына главного героя) и «Майор Гром: Чумной Доктор», всего за свою карьеру он снялся в 66 фильмах.

Ранее в московскую больницу госпитализировали жену актера Константина Хабенского.

Врачи Фильмы Спектакль Театры Актеры
24 декабря 2024, 22:25
«Как будто выстрелы». Очевидцы — о поджоге фейерверка в ТЦ в Серпухове
Телеканал «360»
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Пожилая женщина взорвала фейерверк в торговом центре в подмосковном Серпухове. Очевидцы рассказали 360.ru, что звуки взрывающихся петард были похожи на выстрелы, люди стали прятаться за витринами.

Сообщения об инциденте поступили в дежурную часть полиции. На месте правоохранители выяснили, что неизвестная женщина подожгла в здании пиротехнику.

«Изначально было страшно. Как будто выстрелы. Я дверь закрыл, пережидал», - рассказал очевидец Роман.

В результате действий пенсионерки никто не пострадал. Однако из здания эвакуировали 320 человек.

«Взрывы, искры. Похоже, кто-то подбросил петарду в торговый центр. Спасательные службы приехали очень быстро, прошло минут 5-10», - добавила Александра, сотрудница одного из магазинов торгового центра.

Прибывшие на место правоохранители сумели оперативно установить, а затем и задержать правонарушительницу. Ей оказалась жительница Серпухова 1947 года рождения.

«Было очень громко, я запаниковала. Из ниоткуда раздался грохот, я не поняла, что произошло. Пришлось спрятаться за витриной», - рассказала очевидица Зульфия.

Предварительно, пожилая женщина могла действовать по указу мошенников. Полиция начала разбирательство по данному делу.

Поджоги банкоматов и взрывы петард в торговых центрах происходят в конце декабря по всей России. За последние десять дней мошенники заставили россиян совершить более 30 атак на банковские отделения.

Поджоги Серпухов Взрывы Женщины Полиция
24 декабря 2024, 22:03
Пять легковушек столкнулись на Норильской улице в Москве
Freepik
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Массовое ДТП произошло на улице Норильской в Москве. В аварию попало пять легковых автомобилей, сообщил источник 360.ru.

По информации источника, движение в месте дорожно-транспортного происшествия перекрыто в обе стороны. Один человек пострадал, его осматривают врачи скорой помощи.

ДТП Москва
24 декабря 2024, 20:38
В Реутове пенсионерка спалила автомобиль полицейского
РИА «Новости»
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В Реутове две пенсионерки подожгли автомобиль сотрудника полиции. Женщины думали, что помогают обезвредить мошенников. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

По данным правоохранителей, около часа ночи 19 декабря сотрудник полиции приехал по вызову 80-летней женщины, сообщившей о краже шубы. Пока он брал объяснения «потерпевшей», его автомобиль, припаркованный у подъезда, подожгла 73-летняя знакомая женщины.

Позже пенсионерки признались, что действовали по телефонным указаниям неизвестных, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники потребовали от пожилых женщин оказать помощь при задержании мошенников. Причем по их указке одна из пенсионерок перевела свои 200 тысяч рублей на некий «безопасный» счет.

Кроме того, в прокуратуре рассказали о еще одном случае поджога в тот же день. В Балашихе 19-летний парень поджег пиротехнику в отделении банка. Он так же действовал под внушением телефонных незнакомцев.

В ведомстве заявили, что в результате этих происшествий никто не пострадал. Правоохранители контролируют установление обстоятельств поджогов.

«Городские прокуроры контролируют установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты расследования уголовных дел по данным фактам», - отметили в пресс-службе.

Сообщения о поджогах в ТЦ, банках и МФЦ поступают последние несколько дней из разных городов России. Один из последних поджогов произошел в Серпухове. Пожилая женщина принесла в торговый центр на Борисовском шоссе коробку с салютом и подожгла ее.

Задержания Уголовное дело Банки Поджоги Мошенничество Женщины Реутов Россия Балашиха Полиция

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