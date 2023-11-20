20 ноября 2023, 06:32

Неизвестный в камуфляже поджег машину на Каширском шоссе

РИА «Новости»
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На юге Москвы в Москворечье-Сабурове загорелся автомобиль. Свидетель видел, как его подожгли, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали на открытую стоянку 19 ноября в 23:50. Заявитель рассказал, что загорелась машина Mercedes-Benz GLE. По его словам, ее поджог незнакомец в камуфляже.

Возгорание на площади 0,5 квадратных метра успели потушить до приезда пожарных. Огонь повредил колесо и подкрылок. Никто не пострадал.

В Москве задержали подозреваемого в поджоге прицепа-автодома на Открытом шоссе. Он подпалил при помощи зажигалки изоленту на прицепе, который полностью сгорел. Мужчина скрылся, но спустя время его разыскали и оставили под подпиской о невыезде. Ущерб от действий 40-летнего хулигана составил 500 тысяч рублей. Мотивы фигуранта дела в МВД не уточнили.

Поджоги Пожары ДТП Машины Москва 2023
20 ноября 2023, 01:32
Мумию пропавшего три года назад мужчины нашли на чердаке дома в Перми
Freepik
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В жилом доме на чердаке в Перми обнаружили мумифицированный труп мужчины, пропавшего в 2021 году. Об этом сообщил сайт perm.kp.ru.

«Мумифицированный труп <…> нашли на чердаке дома по улице Крупской сотрудники ЖКХ. Они забрались туда 10 мая, чтобы починить крышу и увидели человеческие останки», - сказано в публикации.

В материале отметили, что чердак с телом хорошо проветривался, поэтому оно высохло за эти годы. Мать погибшего заявила, что ее сына могли убить.

Ранее в одной из квартир Зеленограда нашли мумифицированное тело женщины. Ее обнаружили, когда сестра погибшей обратилась в правоохранительные органы, потому что ее родственница перестала выходить на связь. До этого они не виделись несколько лет.После обращения полицейские прибыли в квартиру и нашли 71-летнюю хозяйку среди большого количества хлама. При жизни женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Пермь
20 ноября 2023, 00:54
Петербурженка попала в реанимацию после посещения бассейна
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Жительница Санкт-Петербурга отравилась хлором после купания в бассейне и попала в больницу. Об этом сообщило издание fontanka.ru.

Сейчас 20-летняя пациентка находится в НИИ имени Джанелидзе. Ее госпитализировали в реанимацию утром 19 ноября. По словам девушки, ей стало плохо после купания в бассейне, однако место плавания петербурженка не назвала. Врачи поставили ей диагноз «отравление хлором».

Ранее пятилетняя девочка утонула во время тренировки в бассейне элитного фитнес-клуба в Московской области. Как сообщили «360» в пресс-службе Минздрава Подмосковья, врачи пытались спасти ребенка больше часа.

Сначала девочка плавала в спасательном жилете, но потом отец решил снять его с дочери. Когда ребенок ненадолго остался без присмотра, то не рассчитал силы и захлебнулся.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ЧП.

Санкт-Петербург
20 ноября 2023, 00:47
Маленькая девочка в Благовещенске потеряла сознание в детсаду и умерла через два дня
РИА «Новости»
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Прокуратура Приамурья начала проверку по факту смерти маленькой девочки, которой стало плохо в детском саду Благовещенска. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ребенок потерял сознание в дошкольном образовательном учреждении 16 ноября. Девочку доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Она умерла 18 ноября.

«В настоящее время устанавливается причина ее смерти», - сообщили в прокуратуре.

По данным Telegram-канала поисково-спасательного отряда «Амур», через месяц девочке должно было исполниться два года. Родители отвели малышку в детсад со справкой о том, что она здорова. Но после сон-часа девочку обнаружили без сознания.

Команда «Амура» утверждает, что медики по неизвестной причине отправили ребенка во взрослую больницу, где ее принять отказались. В детском медучреждении девочку ввели в искусственную кому, позже она скончалась.

СУ СК Приамурья начало доследственную проверку по факту случившегося. Прокуратура выясняет все обстоятельства трагедии.

Ранее в Щелкове возбудили уголовное дело по факту смерти 17-летней девушки. Она скончалась после обычной простуды.

Дети Прокуратура РФ Болезни Детские сады
19 ноября 2023, 23:46
Средства ПВО в Электростали сбили летевший на Москву беспилотник
РИА «Новости»
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Средства противовоздушной обороны отразили атаку летевшего в Москву беспилотного летательного аппарата в городском округе Электросталь. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Беспилотники Электросталь Москва 2023

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