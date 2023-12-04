04 декабря 2023, 08:58

Неизвестный в Дагестане поджег оборудование вышки сотовой связи

Пресс-служба МЧС
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В городе Буйнакск Республики Дагестан неизвестный поджег оборудование вышки сотой связи. Возгорание произошло в районе Беловецкой горки, пишет Telegram-канал Shot.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы 3 декабря около 7:00. Прибывшие к месту происшествия сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь, указал собеседник канала.

По его словам, злоумышленник взломал металлическую будку, в которой находилось сотовое оборудование, и поджег. Ущерб от незаконных действий устанавливается. Сейчас правоохранительные органы Буйнакска разыскивают поджигателя.

Ранее стало известно, что силовики задержали в Тюменской области трех подростков, которых подозревают в поджогах локомотива и попытках повредить релейные шкафы РЖД. Двое задержанных уже арестованы.

Дагестан Поджоги
04 декабря 2023, 08:54
Пожар на парковке строящегося жилого комплекса во Владивостоке сняли на видео
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На парковке строящегося жилого комплекса «Атлантикс сити» во Владивостоке произошел пожар. Его ликвидировали на площади 100 квадратных метров. Причину возгорания определят дознаватели, сообщило МЧС Приморского края.

Пожар на Океанском проспекте начался около 13 часов (шести часов по московскому времени). Горели стройматериалы на парковке строящегося многоквартирного дома, шел густой черный дым. Силами 19 специалистов и с привлечением пяти единиц техники огонь локализовали на площади 100 квадратных метров и к 14:26 (07:26 по московскому времени) полностью потушили.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что для выяснения причины пожара место обследуют дознаватели ведомства.

Прокуратура Приморского края показала кадры с места происшествия и объявила о проведении проверки исполнения требований законодательства при проведении строительных работ.

Ранее крупный пожар произошел в Москве на заводе специализированных автомобилей. В здании предприятия обрушилась кровля, площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. К утру 4 декабря огонь потушили.

Пожары Владивосток
04 декабря 2023, 07:35
Спасатели нашли одного погибшего на месте пожара в Новой Москве
РИА «Новости»
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В Новой Москве ночью 4 декабря произошел пожар. Загорелось здание в Филимонковском поселении, обрушилась крыша. Один человек погиб, сообщил источник «360».

Спасателей вызвали в 02:29 на улицу Харлампиева. Загорелось здание размером три на семь метров. Одна его часть из сруба, другая - из блоков. Огонь перешел на всю площадь, рухнула крыша.

Из-за снега пожарным удалось подъехать к месту возгорания не сразу. Из постройки эвакуировали и передали медикам одного мужчину. Несмотря на попытки реанимировать, он погиб.

Крупный пожар произошел на Открытом шоссе на востоке Москвы. Горел завод специализированных автомобилей , огонь охватил две тысячи квадратных метров. Видео возгорания и обрушения крыши опубликовал «360». По предварительной информации, никто не пострадал, к утру возгорание потушили.

Пожары Москва 2023
04 декабря 2023, 05:38
Пожар на московском заводе полностью потушили
Телеканал «360»
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Пожарные потушили крупный пожар на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы. Об этом пресс-служба МЧС РФ написала в Telegram-канале.

«В Москве сотрудники МЧС России ликвидировали пожар», - сообщили в ведомстве.

Огонь на столичном предприятии разгорелся 3 декабря около 23:30. Площадь пожара за короткое время выросла с 1000 до 2000 квадратных метров. К 1:30 сотрудникам МЧС удалось локализовать возгорание , а к 03:00 ликвидировать открытое горение.

Как сообщили в министерстве, пострадавших в результате ЧП нет.

К месту происшествия прибыли сотрудники передвижной лаборатории. Специалисты взяли пробы для измерения пределов допустимой концентрации вредных компонентов в воздухе.

Другой пожар в Москве накануне унес жизни двоих детей. В Таганском районе на улице Библиотечной загорелась квартира. Прибывшие на место спасатели вытащили из горящего помещения мальчика и девочку. Медики пытались их реанимировать, но дети вскоре скончались.

Пожары Москва 2023
04 декабря 2023, 05:05
Wildberries рассказал о ходе дела о хищении 385 млн рублей у маркетплейса в 2021 году
Freepik
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В мае 2021 года около 50 хакеров провели массированную атаку на маркетплейс Wildberries и похитили у компании более 385 миллионов рублей. По этому факту возбудили уголовное дело и уже вынесли приговор девяти преступникам, сообщило РБК.

Злоумышленники получили разные сроки наказания, в том числе заключение под стражу от пяти лет. Еще пятерым предъявили обвинение, они ждут вынесения приговора. Всех осужденных принудят выплатить причиненный компании ущерб. Мошенников судили в разных регионах - в Татарстане, Чувашии и Москве.

Ранее хакеры взломали сайты трех российских банков - «БЖФ-банк», ВБРР и «Фора-банк». На интернет-ресурсах появилась информация о приостановке выплат по вкладам. Кредитные организации оперативно удалили ложные данные и заявили о взломе сайтов.

Уголовное дело Хакеры Деньги Маркетплейсы

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