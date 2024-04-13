Неизвестный устроил резню в ТЦ Сиднея

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Неизвестный напал с ножом на посетителей Westfield Bondi Junction, крупного элитного торгового центра, 13 апреля. По словам очевидцев, в ТЦ также раздались выстрелы.

Сайт News.com.au уточнил, что в результате атаки погибли четыре человека. По данным издания, мужчина набросился с ножом на посетителей центра, ранив в том числе женщину и ее девятимесячного ребенка.

Прибывшие к месту ЧП правоохранители выстрелом ликвидировали нападавшего.

В Челябинской области освободившийся из места заключения мужчина устроил резню в общежитии.

В результате он смертельно ранил одного человека. Злоумышленника приговорили к 12,5 года лишения свободы.