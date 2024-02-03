03 февраля 2024, 12:31

Неизвестный устроил резню на вокзале в Париже

Global Look Press
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Неизвестный мужчина напал на прохожих на Северном вокзале в Париже. О ЧП сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные газеты Le Figaro.

По данным источника издания, ранения получили как минимум шесть человек. Среди них есть сотрудник пограничной полиции.

Собеседник Le Figaro уточнил, что состояние одного из раненых расценивают как тяжелое, а жизни пятерых пострадавших ничто не угрожает. Других подробностей о том, какие именно ранения они получили и куда их госпитализировали, нет.

В Национальной компании французских железных дорог (SNCF) газете заявили, что подозреваемый был ранен, его эвакуировали с места преступления.

Местный телеканал BFM сообщил, что злоумышленника «нейтрализовала полиция». Все обстоятельства случившегося уточняются. Какие мотивы двигали мужчиной, пока неизвестно.

Париж Поножовщины
03 февраля 2024, 08:17
При уничтожении беспилотника в Ростовской области никто не пострадал
РИА «Новости»
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В результате ликвидации беспилотника самолетного типа в Ростовской области никто не пострадал. Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Сегодня ночью над территорией Ростовской области подразделениями нашего ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет», - написал он.

Ранее в Минобороны сообщили о перехвате и уничтожении семи дронов над территориями трех регионов - Волгоградской, Ростовской и Белгородской области.

Ранее в Волгограде в результате падения сбитого российскими системами ПВО беспилотника начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Спасатели ликвидировали открытое горение. При атаке ВСУ никто не пострадал.

Беспилотники ПВО
03 февраля 2024, 08:07
Причиной пожара на НПЗ в Волгограде стало падение сбитого беспилотника
РИА «Новости»
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Причиной возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгограде стала падение беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил глава Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова привела пресс-служба администрации региона.

Бочаров отметил, что средства радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника районе Заканалья и Калачевском районе.

«В результате падения сбитого БПЛА началось возгорание на Волгоградском НПЗ. К работе оперативно приступили пожарно-спасательные силы, распространение огня локализовали, открытое горение ликвидировали. Жертв нет», - сообщил он.

Утром в субботу главк МЧС по Волгоградской области сообщил о пожаре на НПЗ в Волгограде. Огонь охватил разлив нефтепродуктов на площади до 200 квадратных метров. В 07:21 спасатели ликвидировали открытое горение, сведения о пострадавших не поступали.

Пожары Беспилотники Заводы
03 февраля 2024, 07:21
Крупный пожар вспыхнул на НПЗ в Волгограде
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В Красноармейском районе Волгограда на площади 300 квадратных метров загорелись нефтепродукты. Об этом сообщила пресс-служба главка управления МЧС по региону.

Спасатели получили сообщение о ЧП в 04:42. Прибывшие на место расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона установили, что происходит горение розлива нефтепродукта.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Причину произошедшего устанавливают.

По информации Telegram-канала Shot , пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе. Вероятной причиной возгорания могла стать атака беспилотного летательного аппарата, указал источник канала.

Он обратил внимание, что этот НПЗ является одним из крупнейших производителей нефтепродуктов в Южном федеральном округе.

В конце января крупный пожар произошел на НПЗ в Туапсе. Площадь возгорания составила около 200 квадратных метров, пострадавших не было.

Пожары Беспилотники Заводы
03 февраля 2024, 05:02
Парень в Дагестане случайно ударил сестру ножом в спину
Freepik
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В Дербенте 21-летний парень случайно ударил ножом 15-летнюю сводную сестру. Теперь ему грозит уголовное обвинение. Об этом написал Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, молодые люди помогали маме готовить на кухне. А когда женщина отошла, начали дурачиться. Юноша в шутку замахнулся на сестру ножом, но не рассчитал силы и случайно вонзил его в спину.

Молодой человек тут же вызвал скорую и оказал девушке первую помощь до приезда врачей. Жизни его сестры сейчас ничего не угрожает. Против молодого человека могут возбудить уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал, что его чуть не зарезали в метро. Нож к горлу спортсмена приставил агрессивный пожилой пассажир. Владислав Дикиджи поехал в полицию и написал заявление на нападавшего.

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