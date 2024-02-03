Неизвестный устроил резню на вокзале в Париже

По данным источника издания, ранения получили как минимум шесть человек. Среди них есть сотрудник пограничной полиции.

Собеседник Le Figaro уточнил, что состояние одного из раненых расценивают как тяжелое, а жизни пятерых пострадавших ничто не угрожает. Других подробностей о том, какие именно ранения они получили и куда их госпитализировали, нет.

В Национальной компании французских железных дорог (SNCF) газете заявили, что подозреваемый был ранен, его эвакуировали с места преступления.

Местный телеканал BFM сообщил, что злоумышленника «нейтрализовала полиция». Все обстоятельства случившегося уточняются. Какие мотивы двигали мужчиной, пока неизвестно.