Неизвестный устроил поножовщину в японском торговом центре
В городе Ниигата в Японии неизвестный мужчина ранил ножом трех человек в торговом центре. Правоохранители начали расследование, сообщил телеканал NHK.
Нападение случилось в ТЦ Riverside Senshu. Сначала злоумышленник напал на двух женщин и нанес им удары холодным оружием. Одну из пострадавших госпитализировали. Вторая жительница Японии получила легкие ранения.
Нападавшего задержали на месте. Местная полиция приступила к расследованию произошедшего.
Ранее мужчина с тремя ножами устроил резню в поезде на западе Японии. В результате ранения получили три человека. Всех пострадавших доставили в больницу. Медики оказали им необходимую помощь. Самого 37-летнего злоумышленника поместили под стражу. Он сознался в содеянном.