02 июля 2024, 12:15

Неизвестный спилил две сабли и ружье с памятника в Краснодаре

РИА «Новости»
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В Краснодаре возбудили уголовное дело о вандализме после исчезновения элементов памятника «Оружие» на мемориальном комплексе «Расстрельный угол». Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

Неизвестный спилил и похитил с памятника элементы в виде двух сабель и ружья. Полиция устанавливает его личность и ведет розыск. Злоумышленнику грозит арест на срок до трех месяцев.

Мемориал открыли в 2019 году на Всесвятском кладбище Краснодара в память о жертвах Гражданской войны в России.

Ранее в Волгограде молодая пара устроила погром на могилах участников специальной военной операции.

В Воронеже вандалы подожгли могилу рок-музыканта , основателя группы «Сектор Газа» Юрия Клинских.

Краснодар Памятники Вандализм
02 июля 2024, 12:28
Обстановка после взрыва. Появились кадры из пострадавшей многоэтажки в Башкирии
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Выбитые окна и двери, покореженная входная группа подъезда — так выглядят последствия взрыва бытового газа в доме на улице Артема в Стерлитамаке. Видео с места ЧП показала региональная прокуратура.

Выбитые окна и двери, покореженная входная группа подъезда - так выглядят последствия взрыва бытового газа в доме на улице Артема в Стерлитамаке. Видео с места ЧП показала региональная прокуратура.

Взрыв прогремел в 11:00, когда в одной из квартир работали сотрудники газовой службы. Они выясняли причины утечки газа.

В результате смертельные травмы получила женщина. Пострадали два ребенка и два газовщика. Их госпитализировали.

Очевидица ЧП в беседе с 360.ru отметила, что осколки от выбитых окон в квартирах на первом и втором этажах разлетелись примерно в радиусе 10 метров. Саму девушку в момент взрыва словно оглушило.

Кроме того, по ее словам, во время ЧП тяжелой домофонной дверью от подъезда отшвырнуло девушку с ребенком , которая как раз хотела зайти внутрь.

Башкирия Газ
02 июля 2024, 10:01
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня
РИА «Новости»
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После обстрела 23 июня в тяжелом состоянии в больницах остаются четверо пострадавших. Данные о состоянии людей опубликовал утром 2 июля Минздрав России.

В стационарах города, федеральных центрах и московских больницах лечение проходят 37 человек, уточнили в ведомстве.

Минздрав Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS
02 июля 2024, 07:51
Строительный кран загорелся на севере Москвы
РИА «Новости»
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Башенный кран загорелся на стройке на Выборгской улице в Москве. О ЧП утром 2 июля 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

На месте происшествия следуют спасатели. Сейчас в районе стройки наблюдается густой черный дым, добавил он. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Днем ранее шквалистый ветер уронил строительный кран в Невском районе Санкт-Петербурга. В результате никто не пострадал.

Пожары
02 июля 2024, 04:14
Женщина погибла, упав с колеса обозрения в Саратовской области
РИА «Новости»
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В городе Энгельсе Саратовской области погибла женщина в результате падения с колеса обозрения. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на источник.

По данным издания, ЧП произошло в городском парке. Женщина прокатилась на колесе четыре круга, после чего упала вниз и получила тяжелые травмы. Пострадавшую пытались реанимировать, но она скончалась. Личность погибшей и причина падения пока неизвестны.

В июне шесть человек, в том числе, три ребенка, застряли на колесе обозрения в Нефтекамске из-за удара молнии. Удар пришелся по территории Кармановской ГРЭС и привел к аварийному отключению света в нескольких городах и районах Башкирии. В том числе, без электричества остался и популярный аттракцион. Спасатели по автолестнице передали воду заблокированным на колесе пассажирам, после чего запустили аттракцион с помощью автономного источника питания.

Женщины Парки

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