Неизвестный спилил две сабли и ружье с памятника в Краснодаре

Выбитые окна и двери, покореженная входная группа подъезда — так выглядят последствия взрыва бытового газа в доме на улице Артема в Стерлитамаке. Видео с места ЧП показала региональная прокуратура.

Выбитые окна и двери, покореженная входная группа подъезда - так выглядят последствия взрыва бытового газа в доме на улице Артема в Стерлитамаке. Видео с места ЧП показала региональная прокуратура.

Взрыв прогремел в 11:00, когда в одной из квартир работали сотрудники газовой службы. Они выясняли причины утечки газа.

В результате смертельные травмы получила женщина. Пострадали два ребенка и два газовщика. Их госпитализировали.

Очевидица ЧП в беседе с 360.ru отметила, что осколки от выбитых окон в квартирах на первом и втором этажах разлетелись примерно в радиусе 10 метров. Саму девушку в момент взрыва словно оглушило.

Кроме того, по ее словам, во время ЧП тяжелой домофонной дверью от подъезда отшвырнуло девушку с ребенком , которая как раз хотела зайти внутрь.