Неизвестный сообщил о минировании парка «Зарядье» — источник
Вечером 24 сентября неизвестный позвонил в администрацию парка «Зарядье» и заявил о его минировании, сообщил источник «360». По его словам, звонивший потребовал перевести ему 666 миллионов рублей.
По данным источника, злоумышленник потребовал перевести деньги на номер телефона.
В начале сентября неизвестный сообщил об угрозе взрыва во всех образовательных учреждениях и торговых центрах. Представители оперативных служб приступили в выборочной проверке объектов.
В ночь на 3 сентября СМИ сообщили о поступившем сообщении об угрозе взрыва Киевского вокзала в Москве. После поступившего сообщения спасатели в целях безопасности начали эвакуацию людей. Специалисты проверили территорию Киевского вокзала, взрывоопасных предметов не обнаружили.