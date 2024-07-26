26 июля 2024, 14:53

Неизвестный решил поджечь себя на Красной площади

Unsplash
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Неизвестный попытался сжечь себя на Красной площади. Об этом сообщил источник 360.ru.

Человека вовремя остановили. Сотрудники полиции забрали его на допрос. По данным источника, в результате попытки самосожжения человек не пострадал.

Похожий случай произошел в столице в мае. В многоэтажном доме в комнате консьержки вспыхнул пожар после того, как женщина попыталась сжечь себя. Пострадавшую передали врачам.

Протест в виде самосожжения ранее устроила жена мобилизованного украинца. Женщина подожгла себя перед судом поселка Ракитное в Киевской области. Очевидцы потушили пламя, но врачи диагностировали у девушки 80-процентный ожог тела.

Красная площадь Москва
26 июля 2024, 15:46
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве авто в Москве
РИА «Новости»
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Военный, пострадавший при подрыве автомобиля в Москве, находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

«Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», - уточнил собеседник агентства.

Супруга раненого находится на лечении, у нее диагностировали осколочные ранения.

Автомобиль марки Toyota Land Cruiser взорвался на Синявинской улице в столице рано утром 24 июля. Мужчине, который находился на водительском сиденье, оторвало стопы. Подозреваемым в подрыве машины оказался Евгений Серебряков. Он признался, что заложил самодельную бомбу под авто. В тот же день он сбежал из России в Турцию, однако мужчину задержали.

Серебряков заявил, что общался с представителями украинских спецслужб и встречался с куратором СБУ в Турции.

Военные Взрывы Москва
26 июля 2024, 13:08
Ударил по голове и сбежал. Появилось видео с нападением на жительницу Королева
Телеканал «360»
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Мужчина с перцовым баллончиком напал на женщину в подъезде жилого дома в Королеве. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На записи видно, что женщина с тяжелыми пакетами заходит в помещение. Следом за ней врывается мужчина: распыляет содержимое перцового баллончика в лицо жертве и бьет ее бутылкой по голове.

Местная жительница бросилась бежать, вероятно, к своей квартире. Злоумышленник спокойно вышел из подъезда и скрылся.

Были ли девушка знакома со своим обидчиком - неизвестно. Отвечать на этот вопрос 360.ru она отказалась.

Делом заинтересовалась прокуратура Московской области. В пресс-службе ведомства уточнили, что злоумышленник напал на женщину ночью 23 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

«В настоящее время личность нападавшего установлена, сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по его задержанию», - передали в прокуратуре.

Ранее незнакомец набросился на жительницу Владивостока в подъезде и начал ее душить.

Злоумышленник зашел вместе с ней в многоэтажку, уверяя, будто тоже живет в доме. До этого он интересовался у женщины, курит ли она.

Видео Королев
26 июля 2024, 10:31
Строитель погиб при падении в шахту с высоты пяти этажей в Москве
Freepik
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Мужчина упал в шахту на стройке в Новомосковском административном округе. Об этом сообщил источник 360.ru.

Строитель погиб, рухнув с высоты около пяти этажей. На место направили сотрудников «Москоллектора».

Несколько дней назад мужчина выпал из окна многоэтажки в районе Южное Медведково. Он рухнул на крышу припаркованного авто, пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами.

До этого в столице погиб оператор высотного крана. Работник потерял сознание на высоте 32-го этажа.

Накануне мужчина с ножом упал в реку Яуза в центре Москвы. Его попытались вытащить из воды с помощью спасательного круга, но утопающий его проигнорировал. На место вызвали спасителей.

Шахты Москва
26 июля 2024, 08:54
Восемь человек пострадали при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО
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Восемь человек пострадали в результате взрыва на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе правительства региона.

«Четверо госпитализированы: один человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии», - сказала собеседница агентства.

Еще четверых пациентов отправили лечиться амбулаторно, госпитализация им не потребовалась.

Взрыв прогремел на месторождении газодобывающего предприятия в Пуровском районе. Один рабочий погиб. Следователи возбудили уголовное дело статье «Нарушение требований промышленной безопасности». На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры, они скоординируют работу правоохранителей.

Год назад ЧП произошло на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Серьезные травмы получили четыре человека : у пострадавших диагностировали до 70% ожога тела, все они были в тяжелом состоянии.

Уголовное дело Газ Взрывы Рабочие места Работа

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