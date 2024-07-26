Неизвестный решил поджечь себя на Красной площади
Неизвестный попытался сжечь себя на Красной площади. Об этом сообщил источник 360.ru.
Человека вовремя остановили. Сотрудники полиции забрали его на допрос. По данным источника, в результате попытки самосожжения человек не пострадал.
Похожий случай произошел в столице в мае. В многоэтажном доме в комнате консьержки вспыхнул пожар после того, как женщина попыталась сжечь себя. Пострадавшую передали врачам.
Протест в виде самосожжения ранее устроила жена мобилизованного украинца. Женщина подожгла себя перед судом поселка Ракитное в Киевской области. Очевидцы потушили пламя, но врачи диагностировали у девушки 80-процентный ожог тела.