Неизвестный пытался пронести дроны на московский автовокзал
Охрана центрального московского автовокзала обнаружила у одного из посетителей коробки с четырьмя квадрокоптерами. Документов на дроны у мужчины не было. Об этом сообщил источник 360.ru.
Мужчина пытался пронести аппараты через центральный вход здания на Щелковском шоссе.
Ранее в том же районе местные жители нашли гранату. Они обратились в экстренные службы. Подозрительный предмет осмотрели и обезвредили кинологи и военные саперы. По данным источника 360.ru, никто не пострадал.