Неизвестный протаранил генконсульство Китая в Сан-Франциско

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Сообщение о происшествии в китайском генконсульстве полиция получила в понедельник, 9 октября, в 15:09 (10 октября в 01:09 по московскому времени). Выяснилось, что машина въехала в вестибюль визового отдела. На месте началась перестрелка. Правоохранителям пришлось ликвидировать подозреваемого. О причинах случившегося и числе пострадавших ничего неизвестно.

Позже агентство Reuters сообщило, что консульство Китая «решительно осудило» насильственное нападение и оставило за собой «право привлечь к ответственности за инцидент».

«Неизвестный въехал в зал выдачи документов консульства, создав серьезную угрозу безопасности персонала и людей на месте происшествия», - процитировало Reuters публикацию консульства.

Ранее в США произошло вооруженное нападение на посольство Кубы. Как сообщил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья, неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание. Никто не пострадал.

Полиция США ликвидировала неизвестного человека, который врезался на автомобиле в здание генерального консульства Китая в Сан-Франциско. Об этом сообщил телеканал CBS , сославшись на правоохранителей.