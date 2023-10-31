Неизвестный поджег коктейлем Молотова кафе в Ярославле

Около полуночи 30 октября неизвестный подошел к заведению «Сквер» на проспекте Ленина и кинул в окно стеклянную коктейль Молотова. После этого в кафе начался пожар.

Пострадала 37-летняя женщина. У нее диагностировали ожоги второй и третьей степени. Пострадавшую госпитализировали. В это время в кафе находились еще около 10 посетителей. Их эвакуировали.

Кто устроил пожар в кафе, неизвестно. Сейчас злоумышленника разыскивают полицейские. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Москве арестовали подозреваемого в поджоге автомобиля. В ночь на 22 октября мужчина подпалил машинк рядом с жилым домом на Профсоюзной улице.