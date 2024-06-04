04 июня 2024, 18:45

Неизвестный подстрелил мужчину и женщину на Костромской улице в Москве

Читайте нас в: Google Новости

Мужчина и женщина пострадали при стрельбе на Костромской улице в Москве. Данные об этом подтвердили в столичной прокуратуре.

Ранее о пострадавших людях сообщил источник 360.ru. По его информации, травмы получили молодой человек и девушка. У парня - ранение головы, а у девушки - руки, уточнял он.

Сейчас на месте работают сотрудники надзорного ведомства. В пресс-службе уточнили, что огонь по людям открыли, предположительно, из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома.

Также выстрелы были и в сторону общественного транспорта, добавили в прокуратуре. По данным источника 360.ru, повреждения получил автобус, следующий по маршруту № 637.

Сейчас стрелка ищут.

Стрельба Москва
04 июня 2024, 18:41
Подмосковную колдунью задержали за оскорбление чувств верующих
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительницу подмосковной Ивантеевки задержали по подозрению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

«Установлено, что с января 2020 по декабрь 2023 года подозреваемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви», - заявили следователи.

Кроме того, в интернете женщина опубликовала ролик, в котором, по версии СК, содержались высказывания, унижающие религиозные чувства верующих. Против подозреваемой возбудили уголовное дело по материалам, поступившим из УФСБ России. В ее доме прошли обыски.

По информации источника РИА «Новости» , речь идет о главе организации «Империя сильнейших ведьм» Елене Суликовой. По предварительной информации, члены организации предоставляли клиентам псевдорелигиозные услуги.

Суликова, также известная как Алена Полынь, принимала участие в шоу «Битва экстрасенсов». На своих курсах она учила искусству магии. У женщины есть магазин магических товаров в Ивантеевке.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал на законодательном уровне запретить рекламу гороскопов и продажу карт Таро. По его мнению, это поможет бороться с услугами гадалок и экстрасенсов.

Уголовное дело Россия Экстремизм Ивантеевка Экстрасенсы Следственный комитет России
04 июня 2024, 18:33
Шахта лифта обрушилась в центре Москвы во время демонтажных работ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лифтовая шахта обрушилась в одном из домов в центре столицы. ЧП произошло на пересечении Милютинского и Боброва переулков во время строительных работ. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, обращение поступило в 16:52. Источник добавил, что лифтовая шахта упала во внутреннем дворе во время выполнения работ по демонтажу.

По данным пресс-службы Следственного комитета по Москве, из-за обрушения никто не пострадал, специалисты проводят осмотр места происшествия.

Telegram-канал Baza заявил, что ЧП произошло в переулке Боброва. Авторы прикрепили к посту видеозапись с последствиями обрушения шахты. В канале добавили, что пострадал человек - на кадрах видно, как один мужчина держался за голову, у него шла кровь.

Ранее группа строителей получила травмы в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Опалубка не выдержала и рухнула на рабочих на стройплощадке. В результате пострадали четыре человека, их направили в медучреждения.

Шахты Обрушения Работа Москва
04 июня 2024, 16:02
Тюменского рабочего заживо перемолол конвейер на заводе
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудник Винзилинскоого завода керамических стеновых материалов в Тюмени погиб во время смены. Мужчину зажало между дном приемного бункера и конвейером. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Начальник цеха признал, что не проверил рабочее место и допустил к работам оператора технологических установок на участок. По данным суда, требования охраны труда при эксплуатации оборудования на предприятии нарушили - вращающиеся части ленточного конвейера были без ограды.

«Мужчина погиб на месте происшествия в результате тупой сочетанной травмы шеи, туловища, конечностей и головы с развитием механической асфиксии», - указали в пресс-службе.

Сотрудник, который попал в конвейер, находился в трезвом состоянии. Суд назначил 29-летнему мастеру смены год и шесть месяцев лишения свободы условно.

Ранее московские рабочие оставили удлинитель с оголенным проводом в подъезде дома на Первомайской улице. В результате из-за этого умерла пенсионерка - она задела металлические перила при подъеме коляски, и женщину убило током.

Тюмень Суд Работа Заводы
04 июня 2024, 14:53
Водитель и три пассажира минивэна погибли в ДТП на уральской трассе
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Легковой автомобиль с водителем и тремя пассажирами столкнулся с очищавшей дорогу машиной подрядной организации на 83-м километре трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом. В результате аварии на месте погибли четыре человека, трое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что автомобиль Toyota врезался в ехавшую в попутном направлении дорожную технику, выполнявшую необходимые работы.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и три его пассажира скончались на месте происшествия, еще три пассажира получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», - заявили в пресс-службе.

Водителей призвали отказаться от проезда по этому участку трассы, так как там уже скопилась пробка. Сотрудники ДПС организовали объезд по обочине дороги.

Журналисты издания Е1 уточнили, что в аварию попал микроавтобус, зарегистрированный в сервисе Bla-Bla-Car, где водители ищут попутчиков. По данным издания, владелец транспортного средства регулярно совершал поездки между крупнейшими уральскими городами.

С редакцией связалась падчерица погибшего водителя. Она подтвердила, что мужчина подрабатывал частным извозом, а постоянно работал на екатеринбургском заводе сварщиком.

Один из бывших пассажиров погибшего водителя в беседе с журналистами назвал владельца микроавтобуса неадекватным. Он пояснил, что в минувшее воскресенье, 2 июня, также отправился в поездку в Челябинск, и на выезде из города машина попала в аварию. Сегодня на этом же микроавтобусе должен был ехать его знакомый, но отменил бронь.

Еще одна смертельная авария с участием микроавтобуса произошла в селе Мугай Алапаевского района Свердловской области в минувший понедельник, 3 июня. По данным Госавтоинспекции, Volkswagen врезался в стоявшую на «аварийке» на проезжей части «Оку». В результате столкновения погибла пассажирка легкового автомобиля.

ДТП Дороги Машины

Новости по теме