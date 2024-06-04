Неизвестный подстрелил мужчину и женщину на Костромской улице в Москве

Ранее о пострадавших людях сообщил источник 360.ru. По его информации, травмы получили молодой человек и девушка. У парня - ранение головы, а у девушки - руки, уточнял он.

Сейчас на месте работают сотрудники надзорного ведомства. В пресс-службе уточнили, что огонь по людям открыли, предположительно, из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома.

Также выстрелы были и в сторону общественного транспорта, добавили в прокуратуре. По данным источника 360.ru, повреждения получил автобус, следующий по маршруту № 637.

Сейчас стрелка ищут.