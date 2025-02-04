Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы

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В Северо-западном административном округе и Центральном административном округе полиция объявила план «Перехват». Агрессор скрылся на автомобиле Mercedes черного цвета.

Источник 360.ru подчеркнул, что стрельба велась из автоматического оружия. Муниципалитет российской столицы пока происшествие не комментировал.

Предварительно, неизвестный мужчина начал стрелять у жилого дома. После этого он сел в автомобиль и уехал с места происшествия. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мужчина в военной форме открыл стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер» в Иркутской области.