04 февраля 2025, 20:55

Неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы

РИА «Новости»
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Мужчина открыл стрельбу в районе улицы Кастанаевской на западе российской столицы. Об этом сообщил источник 360.ru.

В Северо-западном административном округе и Центральном административном округе полиция объявила план «Перехват». Агрессор скрылся на автомобиле Mercedes черного цвета.

Источник 360.ru подчеркнул, что стрельба велась из автоматического оружия. Муниципалитет российской столицы пока происшествие не комментировал.

Предварительно, неизвестный мужчина начал стрелять у жилого дома. После этого он сел в автомобиль и уехал с места происшествия. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мужчина в военной форме открыл стрельбу на кладбище ЧВК «Вагнер» в Иркутской области.

Стрельба Мужчины Оружие Полиция Москва
04 февраля 2025, 19:25
Поезд сбил мужчину на станции «Выхино»
РИА «Новости»
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Мужчина попал под поезд на переходе железнодорожных путей у станции МЦД-3 «Выхино». Об этом сообщил источник 360.ru.

Предварительно, пострадавший выжил. У спасателей есть к нему доступ. К месту происшествия очевидцы вызвали сотрудников Росгвардии.

По данным источника 360.ru, попавший под поезд мужчина мог переходить железнодорожные пути в неположенном месте. Руководство Московских железных дорог временно задержало экспрессы Казанского направления, которые следуют в сторону области.

Ранее поезд сбил двух человек на станции МЦД Матвеевская в Москве.

Мужчины Поезда МЦД Москва
04 февраля 2025, 18:57
Появился предварительный отчет казахстанского Минтранса об авиакатастрофе близ Актау
Global Look Press
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Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении лайнера Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines около Актау. Документ разместили на официальном сайте ведомства.

Согласно 53-страничному отчету, расследование не предполагает установления доли чьей-либо вины или ответственности.

«Представленная в настоящем отчете информация является предварительной и может быть уточнена и дополнена по результатам исследований и изучения всех материалов», - отметили в документе.

К отчету прикрепили фотографии с повреждениями лайнера, а также сведения об экипаже и самолете.

Embraer 190 рухнул неподалеку от Актау 25 декабря. Лайнер следовал из Баку в Грозный, на борту находились 67 пассажиров и членов экипажа, жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.

Бразильские специалисты извлекли данные из черных ящиков самолета. Они передали полученную информацию казахстанской стороне, которая занимается расследованием крушения.

Казахстан Крушение самолета в Актау
04 февраля 2025, 17:27
Одинокий и истощенный амурский тигренок вышел к людям в Приморье
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Одинокий амурский тигренок без матери вышел к людям в приморском поселке Ольга, сообщила пресс-служба центра «Амурский тигр». Сейчас на месте работают сотрудники охотнадзора.

«В таком возрасте он должен быть с матерью. Что-то могло случиться. На месте работают сотрудники охотнадзора», - уточнили в центре.

Пользователи обратили внимание, что тигренок истощен. Они предположили, что его мать могла погибнуть.

«Видимо, голодный. Ослаб бедняга», - писали они.

Пока дополнительной информации о состоянии животного не поступало.

Ранее крошечную тигрицу со сломанными лапами подкинули в нижегородский зоопарк. Пятимесячную хищницу принесли к нему бывшие хозяева. Ветеринары осмотрели тигрицу и переправили в хоспис «Дом тигра». Его представительница допустила, что котенка хищного зверя взяли домой люди как «живую игрушку».

Приморье Животные
04 февраля 2025, 17:13
Красно-черная змея заползла в квартиру к москвичу
Unsplash
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Змея проникла в квартиру жилого дома, расположенного на Гродненской улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«В квартире змея красно-черного окраса, небольшая», - рассказал он.

Москвич объяснил диспетчеру, что пресмыкающееся спряталось под роутером и не проявляет агрессии.

Собеседник 360.ru отметил, что обратившийся в экстренные службы человек во время телефонного разговора неожиданно повесил трубку.

«Во время разговора связь прервалась», - подчеркнул он.

Ранее биолог Вадим Марьинский предупредил жителей южных регионов России, что аномально теплая зима может спровоцировать раннее пробуждение змей. По его словам, численность рептилий может существенно увеличиться. Можно столкнуться с настоящим нашествием пресмыкающихся, обратил внимание специалист. Он также не исключил досрочное пробуждение клещей, паукообразных, комаров и различных насекомых.

Москва Змеи Квартиры

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