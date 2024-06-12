Неизвестный открыл огонь у монастыря Оптина пустынь

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Мужчина устроил перестрелку с правоохранителями. В результате случившегося прохожая получила ранение в ногу. Всех прихожан укрыли в церкви.

Злоумышленник покинул место преступления, его объявили в розыск. Дорогу к монастырю перекрыли.

На прошлой неделе прохожий открыл огонь из автомата по людям на западе Москвы. Жертвой стрельбы стал один человек. Очевидцы сообщили, что нападавший скрылся во дворах, его также объявили в розыск.

Ранее полиция задержала мужчину, который открыл огонь на Костромской улице в столице. Стрелок атаковал людей из пневматического оружия, два человека пострадали.