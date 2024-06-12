12 июня 2024, 23:11

Неизвестный открыл огонь у монастыря Оптина пустынь

РИА «Новости»
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В Калужской области неизвестный открыл огонь у монастыря Оптина пустынь. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина устроил перестрелку с правоохранителями. В результате случившегося прохожая получила ранение в ногу. Всех прихожан укрыли в церкви.

Злоумышленник покинул место преступления, его объявили в розыск. Дорогу к монастырю перекрыли.

На прошлой неделе прохожий открыл огонь из автомата по людям на западе Москвы. Жертвой стрельбы стал один человек. Очевидцы сообщили, что нападавший скрылся во дворах, его также объявили в розыск.

Ранее полиция задержала мужчину, который открыл огонь на Костромской улице в столице. Стрелок атаковал людей из пневматического оружия, два человека пострадали.

Стрельба Мужчины Оружие Полиция
12 июня 2024, 23:47
Собака в Петербурге съела пакетик с наркотиками и попала в ветклинику
Pxhere
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В Санкт-Петербурге собака на прогулке нашла и проглотила пакетик с наркотиками. Питомец попал в ветклинику, сообщил Telegram-канал Mash.

После прогулки животное стало тошнить, хозяева забеспокоились о состоянии питомца. Собаку доставили к ветеринару. Там животное выплюнуло застрявший в горле полимерный пакетик с белым порошком.

О находке узнали в полиции. Правоохранители изъяли подозрительный сверток и передали его на экспертизу. Оказалось, что в пакетике был мефедрон массой 0,5 грамма. Сейчас собака чувствует себя хорошо. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что петербургская полиция уничтожила ферму по выращиванию конопли , которая находилась в двух шагах от Эрмитажа. Местный житель организовал плантацию в своей квартире на Миллионной улице.

Наркотики Санкт-Петербург Собаки Животные Полиция
12 июня 2024, 21:28
Стало известно о состоянии пострадавших при крушении вертолета в Свердловской области
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Двух пострадавших при крушении вертолета в Свердловской области направили в реанимацию городской больницы Первоуральска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Состояние мужчины-пилота оценили как средней степени тяжести.

«Женщина (пассажирка) - в крайне тяжелом состоянии», - уточнили в ведомстве.

Вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку недалеко от базы отдыха «Светофор» вечером 12 июня. Уральская транспортная прокуратура опубликовала фото с места крушения воздушного судна. Специалистам предстоит выяснить причины падения вертолета и другие обстоятельства случившегося.

Вертолеты Больницы Свердловская область
12 июня 2024, 20:42
Появились фото с места крушения вертолета в Свердловской области
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В Сети появились фото с места крушения вертолета в Свердловской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

На снимках запечатлели поврежденную кабину упавшего в лесу воздушного судна.

В распоряжении Telegram-канала Baza появились фото, на которых можно увидеть двух пострадавших: пилота и девушку-пассажира.

Крушение вертолета произошло 12 июня недалеко от базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Раненых доставят в медицинское учреждение. Другие подробности случившегося не уточнялись. Причины падения вертолета выясняются.

Накануне стало известно о жителе Омской области, который решил слетать за продуктами на вертолете. Мужчина посадил воздушное судно у магазина, а местные жители сняли происходящее на камеру. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Фото Вертолеты Свердловская область
12 июня 2024, 20:09
Розовый Mercedes заминировали в московском дворе
Pxhere
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Неизвестные подложили, возможно, взрывчатку под розовый Mercedes во дворе на Березовой аллее в Москве. Подробности 360.ru сообщил источник.

Двое мужчин подъехали на черной машине к другому авто и подложили под его заднюю часть подозрительный предмет.

К месту происшествия выехали полиция, сотрудники ФСБ и кинологи. Внутридворовую территорию перекрыли, а опасный участок оцепили. Как уточнил источник, к машине собираются отправить специального робота для разминирования.

Ранее похожий на снаряд предмет нашли у московской школы. Спецслужбы связались с охраной и начали проверку.

ФСБ Мужчины Машины Полиция Mercedes Москва

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