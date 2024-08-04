Неизвестный обстрелял самокатчиков на юге Москвы

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По словам пострадавших, стрелок пришел в ярость при виде компании на самокатах. Начал кричать, что его едва не сбили. А потом принялся стрелять в людей.

Предположительно, у мужчины было травматическое оружие. Двое самокатчиков получили ранения спины. Сейчас полицейские разыскивают нападавшего, заключил источник Mash.

Ранее на юго-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из охотничьего ружья с балкона по сотрудникам полиции. В результате с ранением госпитализировали прохожего. Также пострадал полицейский.

Также в Зеленограде задержали 32-летнего мужчину, которого выстрелил из травматического пистолета в прохожего. Стрельба произошла из-за ссоры на улице.