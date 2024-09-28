Неизвестный обстрелял машины в Челябинске

По словам жителей района, под огонь попал в том числе автомобиль вдовы участника СВО, погибшего несколько месяцев назад. Они обратились за помощью в правоохранительные органы. Полиция разыскивает возможных очевидцев происшествия.

Ранее в Одинцове сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего местного жителя , который бил палкой по иномарке. По предварительной информации, он делал это из-за конфликта с владельцем машины.

В начале сентября четверо подростков сожгли автомобиль BMW , припаркованный во дворе на улице Лобачевского в Москве. Пострадала и машина, стоявшая рядом. Когда поджигателей задержали, они признались, что сделали это за вознаграждение.