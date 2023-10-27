Неизвестный напал на журналиста «Известий» во время работы на юге Москвы

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По данным ведомства, корреспондент съемочной группы «Известий» находился в магазине на улице Орджоникидзе по редакционному заданию. Мужчина, представившийся работником торговой точки, применил к сотруднику СМИ физическую силу, указали в пресс-службе.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста на юге Москвы», - отметили в ведомстве.

После нападения на журналиста правоохранители начали процессуальную проверку. Ее ход и результаты взяли на контроль сотрудники Симоновской межрайонной прокуратуры.

Ранее столичный суд отправил под арест двоих обвиняемых в нападении на журналистов ВГТРК на юге Москвы. Против фигурантов возбудили дело по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности представителей СМИ.