Неизвестный напал на сотрудника ДПС на северо-востоке Москвы

Читайте нас в:

Полицейские преследовали злоумышленника, который перемещался на такси марки Datsun. По данным источникам, его автомобиль удалось остановить на проспекте Мира в районе дома № 123. Другие подробности случившегося уточняются.

Ранее нетрезвый мужчина напал на контролера городских парковок в Москве. Злоумышленник ударил мужчину кулаком, когда тот фотографировал автомобили.

До этого водитель застрелил одного из инспекторов ГИБДД, который преследовал его.

Полицейский погиб на месте. Нападавшего ранили ответным огнем, затем его доставили в больницу. Правоохранители возбудили уголовное дело.