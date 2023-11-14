14 ноября 2023, 18:15

Неизвестные выкрали девочку из Коломны, увезли ее в Ростов и потребовали выкуп — СМИ

pxhere.com
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Несовершеннолетнюю жительницу Коломны похитили, отвезли в Ростов и пригрозили выдать замуж, если мать девочки не заплатит выкуп. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Неизвестные выкрали девочку, когда она шла на службу в храм. По предварительным данным, сейчас она находится в селе Глухово Ростовской области. Мать девочки рассказала журналистам, что ей выслали фото с «будущим женихом». Женщина отправилась в Ростов на «разборки» с похитителями.

Подобная история произошла в Новосибирской области. Неизвестные похитили мальчика прямо возле школы в городе Искитиме. Правоохранители получили заявление о похищении.

Жительница Магнитогорска ранее попыталась похитить дочь соседки. Женщина в нетрезвом виде набросилась на ребенка и попыталась затащить в свою квартиру. Случившееся закончилось для девочки серьезным стрессом и психологической травмой.

Коломна Дети Россия
14 ноября 2023, 18:36
Женщину с коляской сбили на улице Москвы
РИА «Новости»
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Женщину с коляской с ребенком сбили на улице Маршака в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе дома № 24.

О причинах аварии и состоянии пострадавших не сообщалось.

К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Накануне другой пешеход пострадал после наезда автомобиля. На западе Москвы, на улице Артамонова, Toyota Land Cruiser сбила пешехода, который в результате получил травму головы. После этого в машину въехал водитель другого транспортного средства.

Еще одна авария произошла на Калужском шоссе. Там столкнулись два автомобиля Lexus, из-за аварии перекрыли три полосы движения.

Также стало известно о том, что четыре человека пострадали в массовом ДТП на Варшавском шоссе. Там столкнулось три легковушки и загорелось такси. На месте происшествия работали полиция, скорая и пожарные.

ДТП Москва 2023
14 ноября 2023, 18:24
Четырех участников драки у общепита в Москве доставили в полицию
РИА «Новости»
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Четырех человек доставили в отдел полиции после драки возле ресторана быстрого питания на улице Маросейка. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка.

Полиция получила сообщение о нарушении общественного порядка около 21:00. Сотрудники полиции немедленно прибыли на место происшествия и задержали четырех человек. В отношении задержанных составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

По данным правоохранителей, конфликт произошел между сторонниками и противниками одной из неформальных молодежных группировок. Инцидент начался внутри ресторана быстрого питания и завершился потасовкой за пределами заведения.

Ранее появились подробности драки учительницы с матерью ученицы в Деденевской школе. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что д евочка грубо ответила педагогу , а та после этого якобы обозвала ее.

Драки ГИБДД Москва 2023
14 ноября 2023, 16:50
Уголовное дело возбудили в Красногорске по факту ДТП, в котором пострадал ребенок
Пресс-служба МВД
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Уголовное дело возбудили в городском округе Красногорск по факту ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Накануне около 17:35 на трассе М-9 «Балтия» водитель легковушки столкнулся с тремя автомобилями. В результате ребенок получил ранения. Его доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Прокуратура Красногорска взяла на контроль расследование аварии, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Ранее массовое ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей произошло в Троицке на Калужском шоссе. Одна из машин загорелась, ее успели потушить до прибытия экстренных служб. В результате аварии никто не пострадал.

До это этого две машины попали в ДТП в Мытищах. Два человека получили ранения. ГИБДД начала проверку.

Красногорск Уголовное дело МВД РФ ДТП
14 ноября 2023, 16:39
Подростку продали чистящее средство вместо чая в школе на севере Москвы — СМИ
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Северном округе Москвы в школе № 1250 ученику случайно продали бутылку чая, в которой было чистящее средство. Мальчику пришлось вызывать скорую, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, 12-летний школьник в столовой купил бутылку чая и сделал пару глотков. Вскоре подросток почувствовал себя плохо и отправился в медкабинет. Там его самочувствие ухудшилось - началась сильная рвота. Тогда ему вызвали бригаду скорой. Врачи стабилизировали состояние ребенка. По просьбе родителей его отправили домой со старшим братом.

Позже выяснили, что кто-то из работников столовой в бутылку с чаем перелил чистящее средство «Прогресс» и не предупредил об этом остальных. В результате напиток с химией продали ученику.

В кадетское училище «Орел» в Московской области вызвали скорую из-за массового отравления детей. Воспитанники страдали от высокой температуры, тошноты и диареи. Врачи предварительно диагностировали у них гастроэнтерит. Потом стало известно, что у кадетов ротовирусная инфекция. Четыре ученика госпитализированы в тяжелом состоянии.

Дети Школьники Москва 2023

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