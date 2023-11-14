Неизвестные выкрали девочку, когда она шла на службу в храм. По предварительным данным, сейчас она находится в селе Глухово Ростовской области. Мать девочки рассказала журналистам, что ей выслали фото с «будущим женихом». Женщина отправилась в Ростов на «разборки» с похитителями.

Подобная история произошла в Новосибирской области. Неизвестные похитили мальчика прямо возле школы в городе Искитиме. Правоохранители получили заявление о похищении.

Жительница Магнитогорска ранее попыталась похитить дочь соседки. Женщина в нетрезвом виде набросилась на ребенка и попыталась затащить в свою квартиру. Случившееся закончилось для девочки серьезным стрессом и психологической травмой.