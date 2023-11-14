Неизвестные выкрали девочку из Коломны, увезли ее в Ростов и потребовали выкуп — СМИ
Несовершеннолетнюю жительницу Коломны похитили, отвезли в Ростов и пригрозили выдать замуж, если мать девочки не заплатит выкуп. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Неизвестные выкрали девочку, когда она шла на службу в храм. По предварительным данным, сейчас она находится в селе Глухово Ростовской области. Мать девочки рассказала журналистам, что ей выслали фото с «будущим женихом». Женщина отправилась в Ростов на «разборки» с похитителями.
Подобная история произошла в Новосибирской области. Неизвестные похитили мальчика прямо возле школы в городе Искитиме. Правоохранители получили заявление о похищении.
Жительница Магнитогорска ранее попыталась похитить дочь соседки. Женщина в нетрезвом виде набросилась на ребенка и попыталась затащить в свою квартиру. Случившееся закончилось для девочки серьезным стрессом и психологической травмой.