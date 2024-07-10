10 июля 2024, 10:28

Неизвестные выбросили из машины мертвого мужчину в Приморье

Читайте нас в: Google Новости

В Приморском крае в городе Дальнегорск обнаружили труп 60-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, утром 10 июля Прокуратура двое неизвестных вытащили из автомобиля труп мужчины и бросили его у подъезда дома, расположенного на улице Первомайской.

На теле покойного не было следов насильственной смерти. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Для выяснения причин назначили судебно-медицинские экспертизы.

Прокуратура проконтролирует расследование, а также проследит, чтобы нашли всех причастных к происшествию.

Ранее в башне Neva Towers в Москва-Сити нашли труп топ-менеджера Черногорской горнорудной компании Франка Риттнера. Он скончался в своей квартире, на теле не обнаружили признаков криминальной смерти.

Приморье Полиция
10 июля 2024, 10:38
Площадь пожара на складе в Волгограде выросла вдвое
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Площадь пожара на складе с картоном в Волгограде возросла вдвое и составила тысячу квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров. К тушению привлечено более 60 человек и 19 единиц техники», - сообщило ведомство.

Ранее стало известно, что возгорание произошло на складе компании, занимающейся переработкой вторсырья. Он находится на Былинной улице в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Накануне в Мурманской области произошел пожар на складе промышленного предприятия, где хранился апатит-нефелиновый концентрат. При возгорании никто не пострадал.

Пожары
10 июля 2024, 10:31
Появилось видео с полыхающим в Волгограде складом по переработке вторсырья
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Крупный пожар произошел на складе волгоградской компании, занимающейся переработкой вторичного сырья. Об этом сообщил источник 360.ru.

Загоревшееся здание компании «Юг-вторсырье» находится на Былинной улице. В распоряжении 360.ru появилась видеозапись с пожаром.

«Предприятие занимается приемом и переработкой пластика, алюминия, стеклобоя, макулатуры и картона», - отметил источник.

Он добавил, что в здании и раньше случались ЧП. По его словам, несколько лет назад тут уже происходил крупный пожар.

Информацию о возгорании подтвердила пресс-служба МЧС. На место уже прибыли пожарные. Площадь пожара увеличилась до тысячи «квадратов».

Ранее огонь охватил территорию склада с лекарствами и упаковочными материалами в Старой Купавне. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Пожарные оперативно потушили возгорание.

Пожары Видео
10 июля 2024, 10:29
Три человека погибли при крушении прогулочного самолета в Татарстане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прогулочный самолет разбился в Камско-Устьинском районе Татарстана. Как сообщили РИА «Новости» в управлении гражданской защиты района, три человека погибли, еще один — пострадал.

«Погибших трое, из них один, возможно, ребенок», - сказал собеседник агентства.

Легкомоторный экскурсионный самолет Cessna-17 упал у горы Лобачь. Всего на борту находились четыре человека, сообщили ТАСС в оперативных службах. Изданию также подтвердили, что среди жертв есть ребенок.

Ранее частный легкомоторный самолет-амфибия CRI с пассажирами совершил жесткую аварийную посадку на озере Валлас в Карелии. Спасателям удалось быстро эвакуировать людей, никто из них не пострадал.

Прогулочный самолет разбился в Камско-Устьинском районе Татарстана. Как сообщили РИА «Новости» в управлении гражданской защиты района, три человека погибли, еще один - пострадал.

Татарстан Самолеты
10 июля 2024, 09:23
Житель Подмосковья попытался спуститься с седьмого этажа по простыне и погиб
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Подмосковье 36-летний местный житель погиб, пытаясь спуститься по простыне с седьмого этажа. Мужчина оказался заперт в гостях и не смог найти оставленные хозяевами ключи, сообщил Telegram-канал Shot.

Евгений вышел на прогулку по ночному Королеву и познакомился с компанией друзей у подъезда на улице Горького. Новые приятели выпили, разговорились, и хозяин квартиры предложил мужчине остаться у него на ночь.

Утром хозяин уехал на работу, закрыв дверь снаружи. Он не сообщил, где лежат ключи, и новый гость их не нашел. В квартире спали еще несколько человек, но Евгений не стал их будить. Он решил спуститься с балкона по простыне, но в результате сорвался. Приехавшие на место врачи констатировали смерть мужчины.

Несколько дней назад двухлетний мальчик выпал с 11 этажа в Москве. По данным прокуратуры, он был жив после падения, но погиб от полученных травм.

До этого в Санкт-Петербурге из окна на восьмом этаже выпал четырехлетний ребенок. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Россия Королев

Новости по теме