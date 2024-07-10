Неизвестные выбросили из машины мертвого мужчину в Приморье
В Приморском крае в городе Дальнегорск обнаружили труп 60-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным ведомства, утром 10 июля Прокуратура двое неизвестных вытащили из автомобиля труп мужчины и бросили его у подъезда дома, расположенного на улице Первомайской.
На теле покойного не было следов насильственной смерти. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Для выяснения причин назначили судебно-медицинские экспертизы.
Прокуратура проконтролирует расследование, а также проследит, чтобы нашли всех причастных к происшествию.
Ранее в башне Neva Towers в Москва-Сити нашли труп топ-менеджера Черногорской горнорудной компании Франка Риттнера. Он скончался в своей квартире, на теле не обнаружили признаков криминальной смерти.