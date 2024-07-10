Неизвестные выбросили из машины мертвого мужчину в Приморье

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По данным ведомства, утром 10 июля Прокуратура двое неизвестных вытащили из автомобиля труп мужчины и бросили его у подъезда дома, расположенного на улице Первомайской.

На теле покойного не было следов насильственной смерти. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Для выяснения причин назначили судебно-медицинские экспертизы.

Прокуратура проконтролирует расследование, а также проследит, чтобы нашли всех причастных к происшествию.

Ранее в башне Neva Towers в Москва-Сити нашли труп топ-менеджера Черногорской горнорудной компании Франка Риттнера. Он скончался в своей квартире, на теле не обнаружили признаков криминальной смерти.