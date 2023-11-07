Неизвестные в Москве сорвали с шеи офицера золотую цепь с крестом

Читайте нас в:

Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье возле станции метро «Белорусская». Неизвестные подошли к офицеру и начали разговор, который впоследствии перерос в драку. Один из агрессоров успел сорвать с шеи военного цепь с крестом.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ („Грабеж“). Злоумышленников ищут», - сказал собеседник агентства.

Офицер оценил ущерб от утраты цепи в размере 300 тысяч рублей.

Ранее отец избитого боксером Никитой Ивановым студента рассказал о его состоянии. Конфликт произошел у ресторана в центре столицы.