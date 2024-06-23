Неизвестные в Махачкале взяли в заложники 40 человек

По данным Mash, людей закрыли в храме в Кировском районе Махачкалы. На улице ходят вооруженные люди, слышна стрельба, уточнил источник. Официально эту информацию пока что не подтвердили.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов попросил жителей города воздержаться от поездок по улицам Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, М. Гаджиева, Буйнакского и в районе ж/д вокзала.

Вечером 23 июня группа боевиков совершили нападения в Махачкале и Дербенте. Точное число пострадавших сотрудников полиции уточняется.

Надения со стрельбой в Дагестане совершили с подачи спецслужб Украины и стран НАТО. Об этом заявил депутат Госдумы от республики Абдулхаким Гаджиев.