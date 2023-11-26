26 ноября 2023, 20:47

Неизвестные устроили стрельбу в ТЦ Екатеринбурга

РИА «Новости»
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В торгово-развлекательном центре «Гринвич» в Екатеринбурге прозвучали выстрелы. Личность стрелка удалось установить, рассказал РИА «Новости» руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Первая информация о происходящем поступила правоохранителям по линии 112 в 19:28 (17:28 по московскому времени). Очевидец рассказал, что внутри ТЦ находится вооруженный мужчина и стреляет.

«На данный момент один из участников потасовки уже задержан и дает сыщикам уголовного розыска показания. Его личность оперуполномоченные установили. Это уроженец одной из бывших союзных республик», - отметил Горелых.

Еще один человек, который принимал участие в конфликте, пострадал. Его забрали в больницу с травмой. Сотрудникам полиции предстоит установить его личность и местонахождение.

С места ЧП правоохранители изъяли два травматических пистолета.

В Екатеринбурге несколько дней назад арестовали криминального авторитета Александра Дискова. В ночь на 12 ноября он устроил стрельбу у выхода из кальянной.

Стрельба Екатеринбург
26 ноября 2023, 21:30
Глава Крыма объявил понедельник нерабочим днем из-за урагана
Unsplash
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Глава республики Крым Сергей Аксенов объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем из-за ухудшения погодных условий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В ряде районов из-за сильного ветра нет возможности начать восстановительные работы на линиях элекропередачи. Как только позволит погода аварийные бригады приступят к работам», - сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Аналогичные меры приняли и власти Севастополя, предупредившие работников образовательных учреждений и спортивных, а также социальной сферы, что они могут не выходить на работу в понедельник. По словам губернатора города Михаила Развозжаева, исключение сделали только для медиков и сотрудников оперативных служб.

Работодателям и руководству вузов рекомендовали принять такое же решение в отношении студентов и работников.

Ранее в Евпатории начали эвакуировать жителей затопленных домов , расположенных на Симферопольской улице. Местные власти задействовали подразделение МЧС и бригады муниципальных предприятий. В городской администрации успокоили население, отметив, что никто не пострадал.

Ураган Крым Сергей Аксенов
26 ноября 2023, 21:26
Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света
РИА «Новости»
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В Крыму из-за обрушившейся на регион непогоды начались перебои с подачей электроэнергии. Оперштаб республики в своем Telegram-канале сообщил, что свет в том числе пропал в Джанкойском районе. Всего без него остались порядка 40 тысяч крымчан.

Советник главы Крыма Олег Крючков отметил в Telegram-канале , что дорогу Саки - Евпатория полностью закрыли. Из Евпатории эвакуировали 150 человек.

«Без электроэнергии порядка 40 000 крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения силы ветра», - отметил он.

Крючков уточнил, что это произойдет ориентировочно после полуночи.

В оперштабе Крыма сообщили, что в Джанкойском районе без света остались 28 сел. Работают шесть бригад ГУП «Крымэнерго». Две бригады уже приступили к уборке поваленных ветром деревьев.

В ЦУР Крыма отмечали, что к 21:00 шторм, который накрыл республику, выйдет на пик. На полуострове объявили штормовое предупреждение.

В Евпатории объявили эвакуацию жителей подтопленных домов, а недалеко от Керчи от города отрезало около 40 домов из-за размытых дорог.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что понедельник в городе будет нерабочим. Позже выходным 27 ноября сделали для всей республики, отмечал в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Электричество Крым
26 ноября 2023, 20:57
Мощный пожар начался на Челябинском тракторном заводе
Пресс-служба МЧС
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В Челябинске на территории транспортного завода прогремел взрыв, после которого начался пожар. В соседних домах отключилось электричество. Об этом сообщили местные паблики. В пресс-службе регионального главка МЧС подтвердили тушение пожара.

Кадры с места ЧП опубликовал Telegram-канал 74.RU. По информации очевидцев, к месту происшествия направились шесть пожарных расчетов, а также две кареты скорой помощи.

В МЧС сообщили, что спасатели приступили к тушению пожара на трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина. По данным ведомства, загорелся масляный трансформатор на площади 40 квадратных метров.

Открытое горение ликвидировали. В тушении задействовали 20 пожарных и шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Кадры с места возгорания опубликовали в Telegram-канале МЧС России.

Ранее движение в районе Мосфильмовской улицы в Москве перекрыли из-за сильного пожара.

Пожары МЧС РФ Челябинск
26 ноября 2023, 20:11
Медсестра уронила 95-летнюю блокадницу с каталки в Петербурге. Женщина в реанимации
РИА «Новости»
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Сотрудница скорой помощи уронила с каталки 95-летнюю блокадницу в госпитале ветеранов войн в Санкт-Петербурге. Пожилая женщина, которую госпитализировали с подозрением на инфаркт, упала с высоты около метра и ударилась головой. Теперь пенсионерка находится в реанимации, сообщила «Фонтанка».

О ЧП изданию рассказал родственник блокадницы. По словам мужчины, бабушке его жены стало плохо в ночь на 25 ноября. Ей вызвали скорую. Фельдшер принял решение о госпитализации из-за подозрения, что у пожилой женщины случился инфаркт.

После этого пенсионерку в сопровождении внуков привезли в корпус госпиталя на Народной улице. Уже в холле учреждения сотрудница скорой три раза ударила по низу каталки, на которой находилась женщина.

«Никто не понял цель этого действия: каталка ехала и ехала. Бабушка упала с высоты где-то метр с копейками. Упала на руку и ударилась головой», - пожаловался собеседник «Фонтанки».

После этого у пенсионерки выявили закрытую черепно-мозговую травму и гематому. Ее поместили в отделение реанимации. Теперь, по словам родственника, главной проблемой стала травма головы. С сердцем у пациентки оказалось все в порядке.

«Сделали КТ вчера и сегодня, говорят, что нужна консультация невролога и еще одно КТ, потому что гематома может перерасти в отек», - подчеркнул мужчина.

Он предположил, что медсестра, вероятно, била по каталке, решив изменить ее высоту, но не справилась. Начальнику скорой, по словам собеседника издания, сообщили о ЧП. Но он на жалобу близких отреагировал прохладно. Правда, наказать виновных все-таки пообещал.

Санкт-Петербург Больницы

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