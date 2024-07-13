Неизвестные устроили разборки со стрельбой на севере Петербурга

ЧП произошло недалеко от жилого комплекса «Чистое небо». Мужчины что-то не поделили между собой и словесная перепалка переросла в стрельбу. В руках у них появилось оружие. Пока достоверно неизвестно, было ли оно настоящее боевое или травматическое.

«Было выстрелов 30. Оружие - травматы. Была слышна стрельба очередями», - сообщили очевидцы изданию.

Неизвестные прятались за автомобилями и стреляли из-за них, имитируя уличные бои. Очевидцы рассказали, что полиция прибыла через три-четыре минуты и задержала «боевиков».

Источник «Фонтанки» рассказал, что конфликт начался на конечной остановке. Он предположил, что петербуржцы стали очевидцами разборки местных «бомбил», не поделивших пассажиров.

Официальной информации пока не поступало.