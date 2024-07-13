Неизвестные устроили разборки со стрельбой на севере Петербурга
Разборка со стрельбой произошла на Комендантском проспекте на севере Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщил о звуках выстрелов, написала «Фонтанка».
ЧП произошло недалеко от жилого комплекса «Чистое небо». Мужчины что-то не поделили между собой и словесная перепалка переросла в стрельбу. В руках у них появилось оружие. Пока достоверно неизвестно, было ли оно настоящее боевое или травматическое.
«Было выстрелов 30. Оружие - травматы. Была слышна стрельба очередями», - сообщили очевидцы изданию.
Неизвестные прятались за автомобилями и стреляли из-за них, имитируя уличные бои. Очевидцы рассказали, что полиция прибыла через три-четыре минуты и задержала «боевиков».
Источник «Фонтанки» рассказал, что конфликт начался на конечной остановке. Он предположил, что петербуржцы стали очевидцами разборки местных «бомбил», не поделивших пассажиров.
Официальной информации пока не поступало.