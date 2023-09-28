Неизвестные с ножами напали на супругов в Москве

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По данным следствия, группа мужчин 27 сентября совершила хулиганские действия в отношении супружеской пары. Затем они скрылись на своем автомобиле, а потерпевшие обратились в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», - сообщили в ведомстве.

Полицейские задержали троих подозреваемых. В ближайшее время их доставят в подразделение столичного СК, где следователи проведут допрос.

Как уточнил Telegram-канал Shot , нападение на супругов произошло на шоссе Энтузиастов. Вероятно, нападавшим не понравилось, как перестроился водитель, и они начали обгонять и подрезать его автомобиль на дороге, предположили авторы канала. Вместе с этим мужчины выкрикивали оскорбления из окна своей машины.

В какой-то момент преследователи вышли из авто и попытались напасть на сидящую в машине семейную пару, но водитель сумел уехать и оторваться от погони.

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