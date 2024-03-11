Неизвестные разложили ЛГБТ-флаги на кладбище в Ростове-на-Дону
Сотрудники полиции Ростова-на-Дону проводят проверку и устанавливают личности неизвестных, разместивших флаги ЛГБТ* на территории Северного кладбища в Ворошиловском районе города. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областную пресс-служба ГУМВД России.
Расследовать преступление поручили сотрудникам Отдела полиции № 1 горожского Управления МВД России. Они проводят проверку по данному факту и устанавливают лица, причастных к правонарушению.
Полицейские и мэрия Воронежа начали проверку в отеле «Азимут» на ЛГБТ*-пропаганду. Гости отеля увидели в лобби-баре двух девушек, совершающих романтические действия друг с другом. На мероприятии могли присутствовать несовершеннолетние, поэтому посетители вызвали полицейских.
* Запрещенное в России экстремистское движение