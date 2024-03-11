11 марта 2024, 00:46

Неизвестные разложили ЛГБТ-флаги на кладбище в Ростове-на-Дону

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Сотрудники полиции Ростова-на-Дону проводят проверку и устанавливают личности неизвестных, разместивших флаги ЛГБТ* на территории Северного кладбища в Ворошиловском районе города. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на областную пресс-служба ГУМВД России.

Расследовать преступление поручили сотрудникам Отдела полиции № 1 горожского Управления МВД России. Они проводят проверку по данному факту и устанавливают лица, причастных к правонарушению.

Полицейские и мэрия Воронежа начали проверку в отеле «Азимут» на ЛГБТ*-пропаганду. Гости отеля увидели в лобби-баре двух девушек, совершающих романтические действия друг с другом. На мероприятии могли присутствовать несовершеннолетние, поэтому посетители вызвали полицейских.

* Запрещенное в России экстремистское движение

Преступления ЛГБТ Россия Полиция
11 марта 2024, 00:37
Новые подробности появились в деле о находке ящика с гранатами в московской квартире
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В деле об обнаружении боеприпасов в столичной квартире появились новые данные. Как сообщил источник «360», инженерно-саперная группа нашла в ящике восемь сигнальных патронов, одну боевую гранату, один ВОГ и патроны разных калибров.

Собеседник отметил, что эвакуацию жителей дома не проводят.

Как сообщил Telegram-канал РЕН ТВ , находка могла принадлежать работнику правоохранительных органов, который год назад умер. Коробку со снарядами нашла его дочь, она приехала в квартиру забрать вещи.

Ранее в квартире пятиэтажки в на западе Москвы нашли боеприпасы. На место ЧП оперативно прибыли полицейские, они вызвали саперов. Жильцов квартиры, в которой обнаружили снаряды, вывели на нижний этаж.

Оружие Москва
10 марта 2024, 22:30
Десятилетнему мальчику парализовало руку после удара током в московском автосалоне
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Мальчика ударило током в московском автоцентре, ребенку парализовало руку. Подросток хотел зарядить телефон устройством для клиентов, сообщил Telegram-канал Shot.

Москвичка с сыном приехали в дилерский центр 8 марта, женщина решила провести техобслуживание автомобиля. Они намеревались подождать окончания работ в зоне ожидания. Мальчик решил зарядить свой телефон устройством для клиентов, которое торчало в розетке.

Когда ребенок дотронулся до зарядки, произошел хлопок - мальчика сильно ударило током. Его доставили в больницу. Врачи поставили диагноз - электротравма и ожог кисти. У ребенка не работает левая рука.

В конце февраля смартфон стал причиной гибели 17-летнего юноши в Подмосковье. Тело подростка нашли с ожогом от плеча до уха, в его руке был расплавленный телефон.

Дети Врачи Смартфоны
10 марта 2024, 21:35
В Москве водитель сбил двух подростков
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На бульваре Адмирала Ушакова в Москве 66-летний автомобилист сбил двух подростков, переходивших дорогу. Об этом рассказали в Telegram-канале прокуратуры столицы.

«Водитель автомобиля совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, переходивших проезжую часть. 16-летним девочкам потребовалась медицинская помощь, они доставлены в больницу», - уточнили в ведомстве.

В сообщении отметили, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

Ранее в Челябинске водитель иномарки столкнулся с автомобилем ВАЗ , после чего врезался в остановку, на которой находились пешеходы. В итоге пострадали мать с шестилетней дочерью, их отправили в медучреждение. Как отметили журналисты, ДТП случилось по вине шофера легковушки.

ДТП Дороги Водители Москва
10 марта 2024, 21:32
Гранаты обнаружили в квартире на западе Москвы
РИА «Новости»
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В квартире пятиэтажки в Западном административном округе Москвы обнаружил боеприпасы. Об этом сообщил источник «360».

Гранаты нашли в доме № 12 на улице Герасима Курина. На место прибыли сотрудники полиции, которые вызвали саперов. Количество боеприпасов не уточнили. Жильцов квартиры, где нашли гранаты, вывели на нижний этаж. Других людей не эвакуировали.

«Обстановка спокойная», - сообщил источник.

Правоохранители все еще находятся на месте случившегося, ожидается прибытие саперов и кинологов.

Ранее жители Лобни обнаружили на детской площадке предмет, напоминающий гранату. Полицейские сразу же оцепили территорию вокруг находки. Прибывшие на место саперы определили, что предмет - не настоящая граната, а муляж.

Оружие Полиция Москва

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