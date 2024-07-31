Неизвестные препараты обнаружили в прямой кишке пациента в Москве

Утром 29 июля в Сегежском округе Карелии размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала. Местный житель Валерий П. рассказал 360.ru о том, как все произошло.

По словам Валерия, он должен был заступить в ночную смену, ночевал в одном доме, а жена с дочерью и двумя внуками находились в другом. Вода пришла, когда они спали.

Проснувшись и осознав, что происходит, он выбрался через окно и попытался добраться до близких, но еще с середины пути увидел, что они в порядке.

«Смотрю, они все живы, рукой мне махнули: „Не лезь!“» - рассказал собеседник 360.ru.

Близким мужчины помогли выбраться соседи. Затем за дочерью приехал зять. По словам Валерия, у него подмыло крыльцо дома, а баня и гараж просто ушли под воду.

«У меня машина уплыла, документы, дом, <…> лодка, гаражи - все унесло», - посетовал Валерий.

Он рассказал, что знает пострадавших. В частности, по его словам, пропала без вести жена коллеги, которого он и должен был сменить на работе.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков объявил об окончании поисково-спасательных работ и обнаружении тела последней пропавшей без вести.