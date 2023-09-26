Неизвестные оставили 10 килограммов серной кислоты в гараже москвички

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По имеющимся данным, гараж женщины на улице Черняховского год назад захватывали неизвестные люди. Теперь же она обнаружила там коробки с веществом, которое определила как серную кислоту.

Ранее вагон поезда, перевозившего хлорную кислоту , взорвался в американском штате Небраска. Как сообщили местные СМИ, из-за взрыва в воздух сразу же взлетело облако токсичного дыма. Людям, которые жили поблизости от железной дороги, рекомендовали эвакуироваться ради безопасности. При этом данных о пострадавших, как и о причине взрыва, не поступало.

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