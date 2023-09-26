Неизвестные оставили 10 килограммов серной кислоты в гараже москвички
Жительница Москвы обнаружила у себя в гараже 10 килограммов подозрительного вещества, которое приняла за серную кислоту. Об этом «360» рассказал источник.
По имеющимся данным, гараж женщины на улице Черняховского год назад захватывали неизвестные люди. Теперь же она обнаружила там коробки с веществом, которое определила как серную кислоту.
Ранее вагон поезда, перевозившего хлорную кислоту , взорвался в американском штате Небраска. Как сообщили местные СМИ, из-за взрыва в воздух сразу же взлетело облако токсичного дыма. Людям, которые жили поблизости от железной дороги, рекомендовали эвакуироваться ради безопасности. При этом данных о пострадавших, как и о причине взрыва, не поступало.
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