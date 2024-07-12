12 июля 2024, 12:09

Неизвестные облили краской турникет чешского посольства в Москве

РИА «Новости»
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Неизвестные вылили красную краску на турникет и ограду входа в посольство Чехии в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Посольство находится в центре столицы, на место прибыли сотрудники Росгвардии. Последствия вандализма устраняют рабочие.

На опубликованных кадрах видно, что краска попала на баннеры с фотографиями достопримечательностей Чехии под флагами России и Евросоюза.

Ранее скрывший лицо вандал надругался над государственными символами в Петербурге. Он вылил краску на три национальных флага и два Знамени Победы на проспекте Королева. Видеозапись появилась в распоряжении 360.ru.

По данным источника, мужчина в темное время суток из шприца выплеснул краску на флаг, установленный на крыльце здания. Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: о надругательстве над государственным флагом РФ и о реабилитации нацизма.

Чехия Росгвардия Вандализм Москва
12 июля 2024, 13:35
Более 15 детей истязали и удерживали в съемной квартире в Уфе
РИА «Новости»
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Двое приезжих из Таджикистана долгое время удерживали в квартире в Уфе 16 несовершеннолетних от четырех до 16 лет, которых регулярно избивали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Башкортостану.

Уголовное дело Дети Уфа Следственный комитет России Таджикистан
12 июля 2024, 12:10
Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы
РИА «Новости»
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Пожар произошел в квартире на улице Скульптора Мухиной на западе Москвы. Жертвой ЧП стал один человек, также есть пострадавший, сообщил источник 360.ru.

Огонь охватил помещение на 13-м этаже, там загорелись вещи и мебель. Мужчину удалось спасти, его осматривают врачи скорой помощи.

Жертвой пожара стала женщина. Еще 10 жильцов самостоятельно эвакуировались из подъезда.

Ночью 12 июля пожар вспыхнул в Солнечногорске. Клуб «Карэ» сгорел дотла. В соседнем помещении находился зоомагазин - животных спасли.

Накануне в Подольске загорелась крыша многоэтажного дома. На место прибыли полиция, скорая и спасатели. В результате пожара никто не пострадал.

Пожары Москва Квартиры
12 июля 2024, 12:08
Вспыхнувший накануне пожар потушили в Крыму
Пресс-служба МЧС
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Пожарные полностью ликвидировали пожар на 15 гектарах, вспыхнувший накануне в горно-лесной местности вблизи Судака. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Пожары Лесные пожары Крым
12 июля 2024, 11:51
«Вытащили клетки со зверушками». Животных из зоомагазина спасли при пожаре в Солнечногорске
Unsplash
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В Солнечногорске дотла сгорел клуб «Карэ». В соседнем помещении находился зоомагазин. Животных удалось спасти, сообщил источник 360.ru.

«Как сказали на месте, началось все с веранды. Пожарные вскрыли дверь зоомагазина, и мы вытащили клетки со зверушками», - рассказал очевидец.

По его данным, спасли всех животных, но в помещении остались аквариумы.

«В здании света нет, фильтры не работают, воздух не поступает. Надежда, что генераторы включат для поддержания, если их не залили», - добавил источник.

Спасенных животных планируют отдать на передержку.

Пожар в Солнечногорске начался ночью 12 июля. Огонь локализовали в 07:05, сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

Пожары Солнечногорск Животные

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