Неизвестные напали на тренера клуба КХЛ в Нижнекамске
Главный тренер хоккейного «Нефтехимика» Олег Леонтьев пострадал от рук неизвестных в Нижнекамске. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
По данным издания, преступление произошло утром 20 января. Неизвестный молодой человек толкнул Леонтьева и ударил его по голове.
Тренеру понадобилась помощь медиков, ему наложили два шва. После этого Леонтьев обратился с заявлением в полицию.
В беседе с ТАСС тренер клуба КХЛ поделился подробностями нападения. По словам пострадавшего, он шел по тропинке и в этот момент его толкнули трое юношей.
«Я спрашиваю: „Ты что делаешь?“ В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня. Я спрашиваю: „Ты знаешь, кто я?“ Он меня узнает, те двое тоже узнали, тот убежал, те - за ним», - отметил Леонтьев.
Олег Леонтьев работает в «Нефтехимике» с 2021 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги команда набрала 53 очка и заняла восьмое место в Восточной конференции.
В декабре члена сборной России по гребле и тренера олимпийского резерва Никаэля Бикуа-Мфантсе избили на вечеринке в Москве.