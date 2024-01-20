Неизвестные напали на тренера клуба КХЛ в Нижнекамске

По данным издания, преступление произошло утром 20 января. Неизвестный молодой человек толкнул Леонтьева и ударил его по голове.

Тренеру понадобилась помощь медиков, ему наложили два шва. После этого Леонтьев обратился с заявлением в полицию.

В беседе с ТАСС тренер клуба КХЛ поделился подробностями нападения. По словам пострадавшего, он шел по тропинке и в этот момент его толкнули трое юношей.

«Я спрашиваю: „Ты что делаешь?“ В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня. Я спрашиваю: „Ты знаешь, кто я?“ Он меня узнает, те двое тоже узнали, тот убежал, те - за ним», - отметил Леонтьев.

Олег Леонтьев работает в «Нефтехимике» с 2021 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги команда набрала 53 очка и заняла восьмое место в Восточной конференции.

В декабре члена сборной России по гребле и тренера олимпийского резерва Никаэля Бикуа-Мфантсе избили на вечеринке в Москве.